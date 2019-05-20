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вторник, 21 мая 2019 07:30

Высшие должностные лица из команды Порошенко ушли в отставку

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- Я написал заявление об отставке. В день инаугурации направлю в Верховную Раду и новому президенту. Считаю, что так правильно - и по-человечески, и с точки зрения нормальной политической культуры, - говорит министр иностранных дел 51-летний Павел Климкин 17 мая. Видеообращение опубликовал в "Фейсбуке".

Уходит с поста и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов. Написала заявление и представитель президента в парламенте Ирина Луценко. Оставила должность уполномоченного главы государства по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко. Также вышла из Контактной группы переговоров в Минске.

- Это традиционная практика, когда старая команда увольняется перед приходом новой, - говорит политолог 44-летний Александр Палий. - Климкин мог остаться работать в правительстве, пока другого решения не приняла Верховная Рада. Но решил дать возможность президенту Зеленскому влиять на формирование внешней политики. По Конституции, он может влиять на Министерство обороны и Министерство иностранных дел.

Автор: Алина АРХИПЕНКО
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