В доме Кличко провели обыски

- Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь. Сейчас пошли в другую квартиру, - говорит городской голова Киева 49-летний Виталий Кличко.

Утром 18 мая силовики проводили следственные действия в доме на столичной ул. Богдана Хмельницкого. Там живет Кличко. Он был на тренировке. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что работники правоохранительных органов стучали в его квартиру.

В Службе безопасности объяснили - обыски проводили двумя этажами ниже. Ту квартиру арендовали дельцы, которые нелегально завозили в Украину топливо из Беларуси и России более чем на 100 млн грн.

На прошлой неделе состоялись более 60 обысков в Киевской городской государственной администрации, по месту жительства нескольких должностных лиц, в коммунальных предприятиях из сферы управления КГГА - Киевавтодоре, Киевзеленстрое, Киевгорсвете. 11 человек получили подозрения. Чиновники вступили в сговор с представителями бизнеса, говорят следователи. В течение 2017-2019 годов заключили ряд договоров о закупке товаров по завышенным ценам. Надбавка составляла 106%. Бюджет потерял более 13,5 млн грн.

- Последние события вокруг городских властей выглядят, как подготовленная ​​впопыхах акция. Чтобы поднять шум, облить грязью меня и всю столичную власть, - говорит Виталий Кличко в видеообращении 17 мая. - Режиссерам этого действа скажу одно: вы проворачиваете схему, которую делал Янукович с Черновецким. Потому что юристы этой спецоперации - те же. Но учтите: я - не Черновецкий! А вот вы - таки преемники Януковича.

- Президентская избирательная кампания - первая причина давления на мэра Кличко. Команда Зеленского видит в нем потенциального конкурента. Второе - реальная коррупция в департаментах. Они зарабатывают деньги, - говорит политолог 32-летний Николай Давидюк.

- Третья причина - перераспределение потоков. Кличко обещал для Офиса президента приятные бонусы. Они сейчас пытаются их забрать. Идет борьба, кто больше заработает на стройке, вывозе мусора. Две группировки борются, кто из них будет доить город.

У Кличко высокое доверие граждан. Он, как и Зеленский, пришел в политику из другой сферы, из спорта. Трижды мэр Киева. Бюджеты, которые он может накопить, будут давать возможность провести президентскую кампанию. Он может быть угрозой для нынешней власти. Это политическая зачистка поля. Как в свое время было с Андреем Садовым. Порошенко организовал мусорный скандал (в мае 2016 на Грибовецкой свалке недалеко от Львова произошел масштабный пожар. Во время сдвига мусора под завалами погибли три спасателя и работник коммунального предприятия. Свалку закрыли. Грузовики с мусором из областного центра выявляли во многих городах и селах страны. Этот скандал обвалил рейтинг Садового как городского головы и потенциального кандидата в президенты. - ГПУ), искусно и быстро выбил Садового. Эти сейчас по-своему пытаются.