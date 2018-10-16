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среда, 17 октября 2018 06:25

"Свобода" выдвигает в президенты Руслана Кошулинского

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— Наши дети и внуки должны жить в Украине, а не бороться за нее. Ради этого националисты должны объединиться и бороться вместе, — говорит лидер партии "Свобода" 49-летний Олег Тягнибок 14 октября возле памятника Тарасу Шевченко на ул. Владимирской в Киеве.

Здесь должен начаться марш в честь 76-й годовщины со дня основания Украинской повстанческой армии. Собрались почти 20 тыс. людей. Участие принимают члены "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора", Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, С14, ВО "Трезуб" им. Степана Бандеры.

— Чтобы ускорить процесс объединения и достичь понимания, я не буду выдвигать свою кандидатуру на должность главы государства, — говорит Тягнибок. — Предлагаю рассмотреть возможность выдвижения единым кандидатом в президенты от всех националистов Руслана Кошулинского — человека с опытом, бывшего нардепа, который воевал на Донбассе.

Собравшиеся идут маршем к Европейской площади. Устанавливают там национальный рекорд по массовому исполнению гимна украинских националистов "Зродились ми великої години".

Руслан Кошулинский — заместитель главы партии "Свобода".

Родился во Львове. По специальности юрист. В "Свободе" с 1996 года. Возглавлял фракцию во Львовском горсовете. В 2012-м стал народным депутатом. Был заместителем главы парламента. В 2015 году пошел служить на Донбасс. Сейчас — депутат Львовского облсовета.

С женой Марией имеют троих детей.

Автор: Анастасия ПРОКАЕВА
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Дата
17
октября

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