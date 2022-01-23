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понедельник, 24 января 2022 08:20

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

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13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи
Президент-беглец Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве сказал, что считает политическим заказам приговор суда.

Оболонский райсуд Киева 24 января 2019-го признал экспрезидента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы. Приговор бывшему президенту суд зачитывал 8 часов.

В ночь на 22 февраля 2014 года бывший президент Виктор Янукович поехал резиденции "Межигорье" под Киевом в Ростов, что в России. В тот же день Верховная Рада проголосовала за самоустранение беглеца с поста главы государства. В видеообращении назвал Революцию достоинства государственным переворотом.

Дело о государственной измене Виктора Януковича рассматривали в суде с марта 2017 года. Обвинение опиралось на письмо четвертого президента российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Прокуроры просили высшее наказание - 15 лет тюрьмы.

20 месяцев длился процесс над Виктором Януковичем. Провели 90 судебных заседаний. Экс-президента защищали 11 адвокатов. Оболонский райсуд заслушал 44 свидетеля обвинения, среди которых президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Также выступили 16 свидетелей защиты, в том числе бывшая пресс-секретарь Януковича Анна Герман и его охранники. С августа по октябрь прошлого года продолжались судебные прения. Януковичу четырежды давали возможность выступить с последним словом, он не выходил на связь. В ноябре 2016-го генпрокурор Юрий Луценко зачитал Виктору Януковичу подозрение во время видеодопроса, когда экс-президент находился в суде Ростова.

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Приговор содержал 143 страницы. Вместе с Владиславом Девятко его поочередно зачитывали судьи Константин Васалатий и Максим Титов. Четыре раза принимали перерыв на 15 мин. На заседание Янукович не явился. Адвокаты заявили, что он "проходит реабилитацию после операции" в московской клинике. Собираются подать апелляцию. На это 30 дней.

Суд признал беглого президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Решение объявил судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко:

"Срок отбывания наказания Януковичу Виктору Федоровичу считать с момента его задержания. Взыскать с Януковича Виктора Федоровича в пользу государства процессуальные расходы на проведение судебных экспертиз в сумме 98 561 гривны 20 копеек. Без изменения", - объявил судья.

Президент-беглец Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве сказал, что считает политическим заказам приговор суда.
"Приговор был - всем понятно - написан под диктовку власти. Давление, которое было на суд, было беспрецедентным. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. Сплошные нарушения Уголовно-процессуального кодекса. Все построено на лжи и ненависти", - говорит Янукович.

Янукович живет в поселке Баковка под Москвой. Через три года после бегства из Украины расстался с женой Людмилой. В Россию Янукович взял любовницу Любовь Полежай. Старший сын экс-президента Александр живет в Москве. Младший сын Виктор погиб в 2015 году.

Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя департамента по делам Майдана Офиса генерального прокурора Денис Иванов. Тогда ряд чиновников и Янукович специальной правительственной связью соединялись с руководством РФ.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
января

13 лет лишения свободы: приговор президенту зачитывали три судьи

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