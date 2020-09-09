Сергея Иващенко выдвинули кандидатом в мэры Полтавы

1 сентября в Полтаве представили кандидатов в местные советы Полтавской области от партии "Слуга народа". На съезде был президент Владимир Зеленский, который в этот день посещал областной центр с рабочим визитом.

Автора микрорайона "Садовый" в селе Розсошенцы Полтавского района Сергея Иващенко выдвинули претендентом на городского голову Полтавы. Он очертил основные направления своей работы на будущей должности.

— Обычные люди смогут контролировать власть, — говорит Сергей Васильевич. — В городском хозяйстве раз и навсегда наведем порядок. Будет порядок с коммунальными закупками. Принцип профессионализма и ответственности станет главным в работе городских чиновников.

Предпринимателя Сергея Порчиряна выдвинули на должность городского головы Кременчуга на Полтавщине. На должности в различные местные органы власти также будут баллотироваться председатель общественного союза "Полтавская ассоциация бизнеса" Ирина Бессарабова, директор "Полтавского автоагрегатного завода" и председатель полтавской городской организации работодателей Андриан Литовченко, исполнительный директор общественной организации "Полтавская платформа" Алена Гончаренко.

— Наша цель проста и понятна — каждая область должна стать мощной и богатой. Для этого каждый регион должен четко знать и реализовывать свои плюсы, — говорит Владимир Зеленский. - Полтавщина имеет все шансы, чтобы стать центром успеха. В области шикарный потенциал. Как сельскохозяйственный, так и индустриальный.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября этого года.