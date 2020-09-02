Сергей Иващенко организовал полтавчанам праздник на День Независимости

Праздник для полтавчан устроил ко Дню Независимости автор микрорайона "Садовый" в селе Россошенцы Полтавского района и лидер команды "Полтаві зміни" Сергей ИВАЩЕНКО.

На площади возле областной государственной администрации организовал различные мастер-классы. Для детей работали аниматоры. Впервые горожане могли полетать на воздушном шаре. После приземления делились впечатлениями. Благодарили за полученные эмоции.

- Было интересно и необыкновенно. С удовольствием повторила бы, - говорит полтавчанка Юлия.

- Впечатления действительно замечательные. Понравилось. Единственное - хотелось полетать чуточку дольше, - присоединяется к разговору житель города Руслан.

Протестировал и Сергей Иващенко.

- Все супер! Правда, можно было бы выше подняться над Полтавой, — говорит он.

Кроме развлечений, горожане получили возможность пообщаться с командой "Полтаві зміни". Рассказывали о проблемах областного центра. Их много лет не решают местные власти, говорят люди.

— Одна из главных целей праздника и заключалась в том, чтобы пообщаться с народом о наболевших вопросах, — продолжает Сергей Васильевич. — Основные проблемы, с которыми полтавчане обращались — заброшенные жилые дома, разбитые дороги, плохая работа транспорта. Всем этим нужно заниматься. Потому что независимость — это не только права, а еще и обязанности. За все надо отвечать перед обществом.