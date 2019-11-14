Семья Дубинского владеет 24 квартирами и 17 автомобилями

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, его жена Леся Цыбко и мать Алла Березовская имеют 24 квартиры, два дома, 17 автомобилей и 70 соток земли. Общая стоимость имущества - $ 2,5 млн. Подсчитали состояние журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

- Я купил много еще до того, как пошел работать на телевидение, - говорит в комментарии "Радио Свобода" 38-летний Александр Дубинский. - Никакого имущества, о котором вы говорите в этом псевдорасследованни, не получил после начала работы в политике.

В 2019 году подавать декларацию нардеп отказался, потому что этого не требует Национальное агентство по предупреждению коррупции. Заполнять ее будет весной 2020-го.

Дубинский владеет 10 автомобилями, семь из которых - "Мерседесы", по данным журналистов. Купил их в течение последних пяти лет. Постоянно пользуется "Тойотой Ленд Крузер" почти за $ 50 тыс., записанной на мать. У Аллы Березовской семь автомобилей, в том числе два "Мерседеса", "Ленд Крузер" и "Мазератти".

- Мама любит скорость, - сказал депутат, комментируя этот факт. До 2016 года ее официальным источником дохода была пенсия.

В Киеве Дубинский имеет две квартиры в доме, прилегающем к пятизвездочному отелю"Фермонт гранд отель". В Хотове под Киевом - шесть земельных участков.

Еще семь квартир в столице имеет его жена Леся Цыбко. За три года она вложила в недвижимость почти $ 300 тыс. 19 объектов недвижимости за четыре года купила в Киеве и области мать нардепа. Их совокупная стоимость - почти $ 1 млн.

В парламент девятого созыва Александр Дубинский прошел в 94-м мажоритарном округе на Киевщине. Баллотировался от партии "Слуга народа". Получил 40,95% голосов, обойдя самовыдвиженца экс-нардепа от "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

До выборов работал журналистом, телеведущим программы "Гроші" на телеканале олигарха Игоря Коломойского. Проект готовит журналистские расследования - разоблачает взяточников, чиновников и политиков, которые злоупотребляют должностями, утверждает телеканал "1+1".