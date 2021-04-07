Результаты выборов на Прикарпатье объявят после судов

4 апреля на округе №87 в Ивано-Франковской области завершили подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты. Довыборы в Верховную Раду там состоялись 28 марта. Центром округа является город Надворная.

Выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк якобы набрал 31,25% голосов. Обошел Александра Шевченко от партии "За будущее", за которого проголосовали 29,69%. Третьим стал представитель "Свободы" Руслан Кошулинский с 28,86%. Накануне выборов в его пользу снялась выдвиженка "Европейской солидарности" Маруся Звиробий-Беленькая. В "Свободе" назвали результаты выборов сфальсифицированными.

Через два дня после голосования в округ приехали 28 народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Николаем Тищенко - ресторатором и бывшим телеведущим программы "Ревизор". Требовали ускорить подсчет и провоцировали скандалы.

На некоторых участках, где выиграл Шевченко, окружная избирательная комиссия провела пересчет и обнаружила недостачу бюллетеней. Выборы там признали недействительными.

В Центральной избирательной комиссии говорят, что результаты волеизъявления установят после окончательных решений судов в 24 делах.

Довыборы проводили, потому что народный депутат от этого округа Зиновий Андриевич стал мэром Надворной и сложил мандат.

- Масштабы нарушений были типичны для украинских выборов. Правоохранительные органы должны выяснить размеры подкупа, - говорит политический эксперт 47-летний Алексей Кошель. Возглавляет общественную организацию Комитет избирателей.

- Наши наблюдатели несколько раз замечали белый микроавтобус, к которому подходили люди. Вероятно, отчитывались о голосовании и получали средства. Другое дело - установление результатов. Нарушений очень много. То, что происходило на 87-м округе, не имеет никаких признаков избирательного процесса. Это политико-криминальные разборки в стиле начала 1990-х. Грубые фальсификации.

Сейчас нет юридических механизмов, чтобы признать выборы недействительными. Политико-правовое решение было бы лучшим для интересов государства и общества. Если Василия Вирастюка признают народным депутатом, то до конца его пребывания в Раде будет продолжаться дискуссия, насколько законны его решения.

На 19 участках действительно побеждал Александр Шевченко. В последние годы он засевал этот округ, занимался псевдоблаготворительностью, подкупом избирателей. И на этих участках Шевченко почти вдвое переигрывал Вирастюка. Поэтому "Слуги народа" использовали технологию ликвидации результатов.

На этих выборах отстранилось Министерство внутренних дел. На последних общенациональных кампаниях полиция пыталась выступать главным арбитром, усиливала охрану участков. МВД качественно влияло на избирательные процессы даже политическими заявлениями. Но в этот раз есть все основания говорить, что результаты сфальсифицированы.