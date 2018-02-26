Пойманный на взятке судья вернулся на работу

21 февраля на работу вернулся Геннадий Подберезный, глава Кировского райсуда Днепра. Его подозревают в даче взятки руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

В прошлом году 21 сентября Подберезного с коллегой Наталией Овчаренко задержали в кабинете руководителя САП. Они принесли $50 тыс. за закрытие уголовного дела относительно судьи Овчаренко. В целом планировали дать $300 тыс. — 8,1 млн грн. 23 сентября главу райсуда арестовали. Он вышел под залог в 5 млн грн. Высший совет правосудия отстранил его от работы до 16 января. 13 февраля в Генпрокуратуре завершили досудебное следствие.

— Подозреваемый знакомится с делом. Когда его передадут в суд, прокуратура будет иметь право опять обратиться об отстранении подозреваемого от выполнения обязанностей, — говорит 49-летний Андрей Лысенко из Генеральной прокуратуры.

За три года Геннадий Подберезный с женой заработал чуть больше 1 млн грн, согласно декларации. Имеет четвертую часть квартиры площадью 63 кв. м в спальном районе Днепра. Там давно не живет, говорят соседи. Судью часто видят возле двухэтажного имения в другом конце города.

— Парадокс, но судьям с объявленным подозрением позволяют дальше работать и выносить решения, — говорит адвокат Роман Маселко, 38 лет.

— Закон о Высшем совете правосудия предусматривает — судью можно отстранить лишь на два месяца и еще раз повторно на такой же срок. Общественные эксперты предлагали исключить эту норму. Говорили об этом Алексею Филатову (заместитель главы Администрации президента. — ГПУ), на профильном комитете под председательством Руслана Князевича (народный депутат от "Блока Петра Порошенко". — ГПУ). Предлагали, если судья под следствием, его нужно отстранить до приговора. Действующая норма не является недосмотром. Власть боится, что судей начнут отстранять бесконтрольно, поэтому установила предохранители. Это — круговая порука. Судьи с уголовным делом становятся зависимыми — на них легко влиять, ими можно управлять. Такие нужны системе. Это на руку президенту.

— Дело Подберезного — это морально-этический крах судебной системы, — добавляет политолог 62-летний Александр Кочетков.

— Система власти напоминает симфонический оркестр. Как играть, решает дирижер. Таким является президент. Если первые лица не выполняют моральные обязательства, обещания бороться с коррупцией, то соответственно начинают действовать судьи и прокуроры. В такой ситуации любой человек с остатками совести сам подал бы в отставку. А если этого не делает, его отстраняют на время следствия. Причем быстро, прозрачно, до конца процесса. На примере судьи Подберезного остальные поймут — обо всем можно договориться, решить, купить.