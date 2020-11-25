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четверг, 26 ноября 2020 07:10

Победили "Слуга народа" и "Батьківщина"

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25 октября в Украине прошли местные выборы. Украинцы выбирали в советы разных уровней почти 43 тыс. депутатов и городских голов.

18 ноября Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов в 1517 местных советах, что составляет почти 96,2% общего количества советов.

Больше всего мандатов получили "Слуга народа" 17,59% и "Батьківщина" - 12,39%. Соратники Владимира Зеленского провели в советы разных уровней 5809 человек. Команда Юлии Тимошенко - 4093. Далее, по данным ЦИК, идут "Оппозиционная платформа - За жизнь", "За будущее", "Европейская солидарность", "Наш край" и другие. Эксперты считают, это и есть реальный рейтинг партий в стране.

Политолог Олег Саакян говорит, что первое место "Батьківщини" среди оппозиционных сил и равнораспределенная поддержка по стране - это хороший задел на новый электоральный цикл. Особенно, если партия уделит больше внимания работе с избирателями в городах.

- Партийная машина "Батьківщини" подтвердила эффективность на выборах. Поэтому те, кто списывал Тимошенко с политических счетов, ушли не солоно хлебавши, - добавляет Олег Саакян.

"Батьківщина" на местных выборах выдвинула рекордные 40 тыс. кандидатов по страны. В партии говорят, каждый прошел строгий фильтр, потому что местные выборы - не о политике, а о хозяйственности и решении местных проблем.

Политический эксперт Андрей Золотарев отметил, что "Батьківщина" показала хороший результат как команда. Не спекулировала на вопросах, которые раскалывают страну. Сделала ставку на проблемы людей.

Лидер "Батьківщини" неоднократно обращалась к президенту Зеленскому со всех доступных информационных площадок. Предлагала стратегию борьбы с коронавирусом, обобщила свой опыт противодействия эпидемиям. Уделила внимание социальным вопросам: надбавки медицинскому персоналу, доступность лечения и тестирования для украинцев.

В этом году по ряду объективных причин в местных выборах приняли участие 36,88% людей. Это самый низкий за годы независимости Украины показатель. Для сравнения: на местные выборы 2015 года пришли 46,5%, в 2010 году - 48,7%. Однако "Батьківщина" смогла мобилизовать свой электорат.

- Со "слугой народа" все понятно: партия власти, имеет ресурс, и бренд Зеленского работает. Второе место "Батьківщини" - это результат активной работы в регионах в течение многих лет, - говорит директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По оценкам наблюдателей гражданской сети "Опора", во время местных выборов не было выявлено существенных нарушений, которые исказили бы электоральные настроения украинцев.

Автор: Оксана ПАВЛЕНКО
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