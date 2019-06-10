Партии показали первые десятки своих списков

На выходных состоялись съезды политических партий. Каждая из них представила первую десятку партийного списка, с которым пойдет на досрочные парламентские выборы. Они запланированы на 21 июля.

7 июня свой первый съезд в "Художественном Арсенале" провела партия "Украинская стратегия", которую возглавляет премьер-министр 41-летний Владимир Гройсман.

- Мы идем в парламент, чтобы продолжить реформы.

Наша цель - сильная экономическая модель, ежегодный рост ВВП на 5-7 процентов, крепкий средний класс, который формируют учителя, врачи, фермеры, предприниматели, - сказал Гройсман.

В партию вошли министр образования и науки Лилия Гриневич, первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук, министр юстиции Павел Петренко, экс-заместитель главы Администрации президента Порошенко Сергей Марченко, секретарь Винницкого горсовета Павел Яблонский и депутаты от "Народного фронта" Андрей Тетерев и Виктор Еленский.

Партия "Сила и честь" Игоря Смешко на парламентские выборы представила первую десятку в Торгово-промышленной палате Украины 8 июня.

Съезд проводил журналист, руководитель избирательного штаба 51-летний Дмитрий Гордон. По его словам, он лично советовал Смешко, кого брать в десятку.

- По моей просьбе проверкой кандидатов занималась служба безопасности партии. Она состоит из бывших сотрудников СБУ и МВД, - рассказал Гордон.

Первым номером "Силы и чести" стал ее лидер 63-летний Игорь Смешко.

В первой десятке - член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елена Сотник, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, экс-начальник Генштаба ВСУ, которого обвиняли в госизмене, Владимир Замана, экс-член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Ольга Романюк, экономист Андрей Гайдук, генерал-лейтенант Владимир Тимошенко, подводник Анатолий Макаренко и депутаты от "Самопомощи" Иван Мирошниченко и Ирина Сысоенко.

Первым в списке "Европейской солидарности" стал пятый президент Украины Петр Порошенко, 53 года.

- Наша команда идет на выборы, чтобы защищать фундамент государства. Наша задача - не допустить реванша российских сил, - сказал он во время съезда 9 июня. – Кто-то назначает кадры из 95-го квартала, для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду.

От "ЕС" в Раду будут баллотироваться спикер парламента Андрей Парубий, вице-спикер Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский, общественный деятель София Федина, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир Медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, бывший председатель Львовской областной администрации Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По списку ВО "Свобода" на парламентских выборах идет объединение националистов.

Список кандидатов представили на съезде в конгрессно-выставочном центре "Парковый" 9 июня.

- У нас особая миссия: не посрамить славы героев, защитить будущее детей. Мощная фракция националистов должна быть в парламенте, - подчеркнул лидер "Свободы" Олег Тягнибок, 50 лет.

Он будет баллотироваться в Совет под первым номером. Дальше - лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий, командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко, заместитель руководителя партии "Свобода" Руслан Кошулинский, актер Богдан Бенюк, начальник штаба "Нацкорпуса" Родион Кудряшов, историк Александр Сыч, руководитель Госкино Украины Филипп Ильенко и директор центра "Украинский студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк.

Съезд "Батькивщины" состоялся в понедельник 10 июня во дворе центрального офиса партии на ул. Туровской в Киеве.

Вместе с Тимошенко от "Батькивщины" баллотируются руководитель партии "Основа" и экс-глава Донецкой области Сергей Тарута, лидер партии "Справедливость" и бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко, заместитель руководителя партии Сергей Соболев, секретарь Комитета по вопросам свободы слова и информполитики Елена Кондратюк.