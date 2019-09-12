- Я уверен, что решения, которые сегодня принимают, направлены на изменения в государстве. Поэтому пусть решает Верховная Рада, — говорит спикер 35-летний Дмитрий Разумков на заседании парламента 10 сентября. Народные депутаты принимают закон "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".

"За" голосуют 244 нардепа из фракции "Слуга народа" и один внефракционный.

Документ подал президент Владимир Зеленский. Не дают ни одного голоса "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос" и группа "За будущее".

За 10 мин. до этого законопроект приняли за основу. Депутаты просили время на ознакомление и внесение правок. Но Разумков поставил его на голосование в целом.

Основанием для импичмента может быть совершение президентом государственной измены или другого преступления. Процедуру письменно инициируют по меньшей мере 226 нардепов. Создают временную следственную комиссию. Туда должны войти парламентарии, специальный прокурор и следователи. Комиссия отчитывается перед ВР. Обвинения должны поддержать более 300 голосами. Выводы по делу дают Конституционный и Верховный суды. Не менее 338 голосами отстраняют президента от должности. Если решение о его отстранении не принимают, спикер прекращает процедуру импичмента и полномочия следственной комиссии. От имени парламента в письменной форме должна извиниться перед главой государства.

— Законопроект Зеленского продублировал то, что прописано об импичменте в Конституции. Но отстранить президента от власти фактически невозможно. Процедура слишком сложная, — говорит политолог 41-летний Виктор Таран.

- Поддержать решение должны 338 народных депутатов (сейчас в Раде работают 424. — ГПУ). В нынешних условиях это почти невозможно.

Если президент уйдет в отставку, то процедура останавливается автоматически. Нельзя будет привлечь к уголовной ответственности и он избежит наказания.

Сам закон принимали с нарушением регламента. Нардепы от других фракций не могли внести в него изменения. С большой вероятностью — его могут отменить через Конституционный суд.

"Слуга народа" продолжает практику, когда прежде всего - шоу и пиар. Содержание отходит на второй план. Отчитались обществу, что приняли закон. На практике же его невозможно реализовать. Поэтому это не борьба с политической коррупцией, а ее имитация.

— Знаем об импичменте из американской практики. Да и там эту процедуру ни разу не доводили до конца, — говорит политический обозреватель Леонид Швец, 55 лет.

— Запускали при Никсоне (в 1974-ом президента США "республиканца" Ричарда Никсона обвинили в препятствовании правосудию после скандала с прослушиванием офиса Демократической партии. — ГПУ), но тот ушел в отставку. А с Клинтона (в 1998 году попал в скандал из-за интимных отношений с практиканткой Белого дома Моникой Левински. — ГПУ) обвинения сняли.

Надо спокойнее к этому относиться. Это предохранитель на крайний случай. Как покупать страховку, если вас покусает акула.

Закон об импичменте, как и о депутатской неприкосновенности (3 сентября Верховная Рада изменила Конституцию — убрала положения о неприкосновенности народных депутатов. Она отменяется с 1 января 2020 года. — ГПУ) — символические. Практического значения не имеют. Теперешнее большинство и без этих изменений может снять неприкосновенность с любого.

"Слуга народа" хочет показать чрезвычайную эффективность и интенсивность. Мол, вы не могли, а мы можем. Взяли власть, смотрите, как фигачим. Специально не прислушиваются к другим фракциям — так убивают оппозицию. Она перестает быть субъектом. Остальные партии превращаются в статистов.

Быстро голосуют, чтобы сплотить фракцию. Мол, "мы работаем лучше всех". Если темп ослабится, повылазят проблемы внутри. То, что наломают дров — понятно. Но эта скорость будет позволять говорить: "Это давняя история. Мы ушли далеко вперед, а вы нас критикуете еще за то".