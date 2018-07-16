Олег Сенцов голодает 65-й день

Политзаключенный Олег Сенцов 65-й день голодает в колонии строгого режима в городе Лабитнанги Тюменской области России. Находится в тюремной больнице под постоянным наблюдением медиков.

— Не исключаю, что Путин привез на встречу с Трампом (состоялась 16 июля. — ГПУ) указ о помиловании Сенцова, — говорит политолог 43-летний Евгений Магда, — Но это помилование "дьявольское", потому что Олег голодает не ради своего освобождения, а ради освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

13 июля Олегу Сенцову исполнилось 42 года. В этот день появилось первое за два года видео с ним — датированное 31 мая 2018-го. В колонии записали, как к украинцу звонила российская общественная деятельница Ксения Собчак и ее мать — член Совета Федерации Людмила Нарусова. На то время Сенцов голодал 18 дней. Говорили о его здоровье. В тот же день мать Олега написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

— Мне трудно судить о степени вины Олега, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного кинорежиссурой, — пишет в письме Людмила Сенцова. — Не буду Вас убеждать в его невиновности. Просто скажу, что он никого не убивал. Олег уже отсидел в тюрьме четыре года. Его ожидают дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без отца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на письмо отреагируют.

13 июля в Москве прошла акция в поддержку Сенцова.

Десять человек в футболках с его портретом собрались на Страстном бульваре. Держали в руках воздушные шарики с цифрами "42" и требовали освободить всех политзаключенных. Акцию разогнала полиция.

В этот же день в Киеве на площади Независимости собралось почти 400 людей — пришли с плакатами #SaveOlegSentsov и "Свободу политзаключенным". Среди них были лидеры крымскотатарского народа Ильми Умеров, Ахтем Чийгоз и сестра Олега Сенцова Наталия Каплан. Завершили акцию шествием к посольствам Франции и Германии.

Олега Сенцова поддержала мэр Парижа Анн Идальго.

— Когда взгляды всего мира прикованы к финалу Кубка мира в Москве, я продолжаю думать об украинском режиссере Олеге Сенцове, который уже четыре года находится в тюрьме и в течение двух месяцев голодает, — написала она в соцсети.