Ни один "Слуга народа" не возглавил областной центр

15 и 22 ноября состоялись вторые туры выборов мэров в 18 городах.

Городским головой Одессы в третий раз стал Геннадий Труханов, получил 54,28% голосов. Сумы переизбрали Александра Лысенко от "Батьківщини" - 60,32%. Луцк возглавил кандидат от партии "За будущее" Игорь Полищук - 54,6%. Городским головой Херсона выбрали народного депутата группы "За будущее" Игоря Колыхаева - 63,59%. Мэром Краматорска Донецкой области стал директор по маркетингу Энергомашспецстали Александр Гончаренко - 57,85%. В Каменце-Подольском Хмельницкой области победил представитель "Свободы" Михаил Поситко - 58,33%. Город Украинка Киевской области возглавил кандидат от "Европейской солидарности" Александр Азбор - 51,5%.

В Днипре с результатом 80,61% победил соучредитель партии "Пропозиція" Борис Филатов. Львов в четвертый раз возглавил представитель "Самопомочі" Андрей Садовый - 61,5%. В Полтаве на должность городского головы вернулся Александр Мамай от партии "За будущее" - 52,81%, руководил городом в 2010-2018 годах. В Ривне к власти пришел кандидат от "Европейской солидарности" Александр Третьяк - 50,25%. В Николаеве Александр Сенкевич от "Пропозиції" - 61,6%. В Черкассах представитель партии "За будущее" Анатолий Бондаренко - 54,25%. В Ужгороде самовыдвиженец Богдан Андреев - 52,84%. Все - действующие мэры.

В Славянске Донецкой области во второй раз победил Вадим Лях от "Оппозиционного блока" - 60,87%, в Дрогобыче Львовской области самовыдвиженец Тарас Кучма - 50,63%, Бердянске Запорожской области - кандидат от "За будущее" Валерий Баранов - 51,42 %, в Никополе на Днепропетровщине - Александр Саюк от этой же партии, с результатом 54,64%.

Ни один областной центр не возглавил представитель партии "Слуга народа".