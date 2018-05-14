Надежде Савченко на день рождения принесли торт

— Надежда весила 85 килограммов, а теперь 68, — говорит журналистам 35-летняя Вера Савченко 11 мая.

В этот день ее сестре народному депутату Надежде Савченко исполняется 37 лет. Последние 50 дней она голодает в следственном изоляторе Службы безопасности.

— Принимает витамины. А также — кальций коралловый в таблетках, поскольку Наде сделали операцию на зубе, — продолжает Вера. — С мамой принесли ей торт. Надеюсь, сестра его попробует.

— В начале голодания от кровавой рвоты давали обезболивающие, чтобы маскировать боль. Сейчас Надежде назначили препараты для разжижения крови. При голодании кровь густеет и сердцу сложно ее перекачивать, — говорит 33-летняя Татьяна Проторченко, пресс-секретарь Савченко. — На днях Надежде позволили пользоваться душем по желанию, чтобы вода просачивалась через кожу. До этого принимала душ один раз в неделю 15 минут. Учитывая второе голодание, организм ослаблен. Врачи, которые обследуют Надежду, не дают никакой информации ни адвокатам, ни родственникам. Не знаем, насколько ее состояние приближается к критическому.

Стражи порядка установили, что оружие Надежда Савченко получала от российских офицеров.

— Полковники Российской Федерации выдавали оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Знаем их фамилии, имена-прикрытия, должностные звания, — говорит генеральный прокурор 53-летний Юрий Луценко 11 мая.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержения конституционного строя — в сговоре с вожаками боевиков ДНР.