"Мэры не хотят идти на поклон к большим партиям"

— Отдельный "пламенный" привет от президента, Министерства внутренних дел и Службы безопасности хочу передать мэру Черкасс. Который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные мероприятия ранее 11 мая. На будущее. Это касается всех представителей местной власти, которые путают слова "децентрализация" и "автономия". Не надо самодеятельности, которая ставит под угрозу безопасность людей, — говорит президент 42-летний Владимир Зеленский в видеообращении 1 мая.

За день до того власти Черкасс смягчили карантин для части предпринимателей. Такое решение принял исполнительный комитет городского совета. Его озвучил мэр 45-летний Анатолий Бондаренко. Полиция открыла уголовное дело по этому факту.

— Хочу передать президенту — закон должен быть один для всех, — говорит Бондаренко на одном из каналов.

В апреле в Харькове и Одессе не запретили работу продовольственных рынков во время карантина.

— Поднимем этот вопрос серьезнее с президентом и министром внутренних дел, — говорил руководитель Офиса 48-летний Андрей Ермак. После этого базары закрыли. Мэры обоих городов были против.

— Мне позвонил президент и спросил, почему в Одессе работают рынки, — рассказал городской голова Одессы 55-летний Геннадий Труханов. — Я сказал, что не понимаю, чем рынок хуже, чем супермаркет.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал изменения Избирательного кодекса. Принять участие в местных гонках сможет партия, имеющая представительства в 2/3 областей. Для прохождения в местные советы надо преодолеть 5-процентный национальный барьер. Баллотироваться в мэры сможет лишь кандидат от партии. Эти изменения еще не вносили на рассмотрение Верховной Рады.

Городской голова столицы Виталий Кличко инициирует создание партии мэров, которая, вероятно, пойдет на местные выборы осенью. Планируют проект общегосударственного уровня.

— Если будут изменения в Избирательный кодекс — будет партия мэров. Я в нее пойду. Продолжаются переговоры. Все мэры думают — сдаваться в плен или вместе идти в атаку, — говорит городской голова Днипра 48-летний Борис Филатов.

— Если центральная власть пойдет в наступление и официально хотя бы представит изменения Избирательного кодекса, которые убивают шансы местных партий, это спровоцирует быстрое объединение городских голов, — рассказывает политолог 48-летний Игорь Попов.

Что означает такой демарш в регионах — как в Черкассах?

— Это бунт против несправедливости и двойных стандартов. Он не об отмене карантина. Люди боятся вируса и считают, что ограничения нужны. Но они спрашивают — почему крупные сети могут работать, а малые магазины — нет. Власть не смогла дать ответа. Скандалы, как с "Велюром" (ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко работал несмотря на карантин. Его закрыла полиция после сюжета журналистов. — ГПУ), перегрели общество. Общественное мнение — на стороне мэров.

Повод для бунта — приближение местных выборов. Власть хочет, чтобы популярные городские головы баллотировались с флагом "Слуги народа". А те не видят в этом выгоды.

В партии власти обсуждали, как ограничить политические возможности городских голов. И мэры начали вести переговоры между собой. Если центральная власть и всеукраинские партии посягают на их независимость, то у них есть ответ. Могут создать политсилу, оппозиционную к парламентским. И которая, возможно, победит на местных выборах. В перспективе будет выдвигать кандидата в президенты из своей среды и получит фракцию в Верховной Раде.

Это выход на новый политический уровень. От этой партии смогут баллотироваться не только руководители областных центров, но и районных. Им не надо идти на поклон к всеукраинским политсилам.

Процесс запустился. Не хватает харизматичного лидера. Кличко определяется между синицей на Банковой и журавлем в виде перспектив президентской должности от партии мэров. Это затягивает создание политсилы.

Как партия мэров изменит украинскую политику?

- Во многом переворачивает ее. У нас никогда не было отношений власть-оппозиция, которые совпадали бы с понятиями центр-регионы.

Из этого политического противостояния выпадает отношение к России. А это всегда было главным политическим маркером — ты боишься Москвы или любишь. А в политсиле мэров могут объединиться и те, кто призывает праздновать 9 мая на балконах, и мэры, которые валили советские памятники.

Эта выведет на сцену новых лидеров?

— Мэр Черкасс был популярен три дня. А потом с его стороны не было никаких прорывных идей.

Значительную роль в этой партии сыграет Владимир Гройсман, который был мэром Винницы, хорошо знает местное самоуправление, продвигал децентрализацию. У общества нет запросов на новых лидеров. Само определение "новые лица" стало не очень позитивным после того, как набранные с улицы нардепы провалили свою работу.

Маятник качнется в сторону надежды на возвращение технократов-профессионалов, которые спасут страну от неопытных деятелей.

При каких обстоятельствах партия мэров будет успешна?

— Если они найдут темы, которые их объединят и будут отличать от других. Мэры востока и запада в вопросах культуры и истории совершенно разные. Если не столкнутся на этом, все получится.

Какой смысл идти в эту партию, условно, Борису Филатову?

— Борис Филатов и Геннадий Корбан (был заместителем председателя, руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации, когда ею руководил миллиардер Игорь Коломойский. Возглавляет общественный совет при горсовете Днипра. — ГПУ) есть среди инициаторов этих переговоров. У них постоянные проблемы с центральной властью. Начиная от спора с президентом о мосте, который Филатов выиграл (в июле прошлого года Зеленский сказал, что Филатов должен завершить ремонт Нового моста в Днипре до 14 сентября, иначе должен уйти в отставку. Работы закончили 7 сентября. — ГПУ). И заканчивая обысками, наездом на мэра Покрова на Днепропетровщине Александра Шаповала (Филатов вступился, когда тому объявили подозрение в присвоении 1,3 млн грн бюджетных средств. — ГПУ). Они видят, что быть просто успешным городским головой недостаточно. Ты не защищен от того, что Верховная Рада изменит тебе бюджет, правоохранительные органы будут создавать проблемы.

Что означают поправки в Избирательный кодекс, которые инициирует "Слуга народа"?

— Президентская партия увидела, что на местах лидеры мнений и политэлиты объединяются не с ними, а между собой. Чтобы развалить этот план, хотят принять поправки, которые противоречат здравому смыслу, европейским правилам и Конституции. Логика — прибить все маленькие партии. Тогда местные элиты приползут к пяти общенациональным.

Выборы состоятся осенью?

— Еще месяц тому назад, когда началась паника по поводу карантина, была вероятность переноса. Но сейчас видим: в странах Европы карантин снимают, назначают выборы. Из-за пандемии отменить их не получится. А других причин нет.