"Кто-то назначает на должности кадры из "95-го квартала", а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду"

В выходные политические партии обнародовали списки на участие в досрочных выборах в Верховную Раду. Соцсети высоко оценили кандидатов от политической силы певца Святослава Вакарчука. "Подождите до воскресенья. Вы еще не видели наш список", - писала в комментариях первая вице-спикер Ирина Геращенко.

Список партии "Европейская солидарность" поразил даже скептиков. Петр Порошенко принял в десятку четырех человек, которые до сих пор не были в политике - боевого генерала десантно-штурмовой войск, известных волонтеров фронта и Майдана, героя крымского сопротивления.

- По результатам президентских выборов мы услышали запрос общества на очищение и обновление политического класса. Поэтому значительная часть кандидатов, которых мы утверждаем, сегодня сделают лишь первый шаг в политике. Но места в списке им предложили не потому что они новые, а потому что, будучи вне политики, эти люди служат Украине, укрепляют ее государственность, - заявил Порошенко, представляя свою команду.

Съезд "Европейской солидарности" проходил в партийном офисе. Политсила Порошенко подтвердила объявленный ранее курс на кадровое обновление, отказалась от имени лидера в названии. В то же время сохранила четкие идеологические основы, забронировав за собой нишу ведущей патриотической, государственной, евроатлантической партии.

По словам Петра Порошенко, "Евросолидарность" идет на выборы, чтобы в Раде нового созыва защитить "тот фундамент настоящего Украинского государства, который мы заложили в течение пяти лет". Задача "ЕС" - сохранить евроатлантический курс Украины, стать мощной оппозицией, не допустить реванша пророссийских сил и узурпации власти. Порошенко обещает "позаботиться, чтобы в новом парламенте не сложилось конституционное большинство, способное поставить под сомнение демократические завоевания последних лет".

Пятый президент подчеркнул: евроинтеграция есть в программах многих партий, но предложение "Европейской солидарности" - уникально.

- Мы доказали, что лучше других знаем дорогу в ЕС и НАТО, на этом пути умеем решать самые сложные задачи. И этот опыт нашей команды нужен всей стране. Кто водит машину, то хорошо знает, как важно иметь точный GPS-навигатор, - заявил Порошенко.

Кроме выгоды для безопасности в виде "зонтика Альянса", Порошенко напомнил о ее проверенной связи с экономикой: после вступления Северной Македонии в НАТО инвестиции в страну выросли в несколько раз.

Европейские принципы требуют новых подходов к партийному строительству. В списке "Европейской солидарности" не оказалось одиозных бизнес-партнеров Игоря Кононенко и Александра Грановского, которых рассматривали как маркеры очищения партии Порошенко.

- Кто-то назначает на должности кадры из "95-го квартала", а для нас важнее те, кто прошел 95-ю бригаду, - сказал Порошенко.

Самой большой неожиданностью в списке партии стало имя Героя Украины 46-летнего Михаила Забродского, уроженца Днипра, "отца" десантно-штурмовых войск Украины. Войну с Россией тогда еще полковник Забродский начал как командир 95-й аэромобильной бригады. Первые "сепарские" блокпосты уничтожил в июне 2014-го, сорвав попытку прорыва сотен боевиков из Славянска. Далее были бои за гору Карачун и знаменитый 400-километровый рейд "девяностопятки" в тыл врага вдоль границы с Россией. ДШВ с боевым генералом Забродским во главе прошли путь реформ и модернизации. А он сам командовал всей Антитеррористической операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

- В любом бою всегда есть участок, который в определенный момент становится критическим. Сегодня такой является будущая Верховная Рада. И есть команда, которая готова взять на себя ответственность за этот участок. Команда, в которой объединены опыт, знания, энергия и молодость, - подчеркнул Забродский на съезде "ЕС".

Генерал получил в списке четвертый номер - после Петра Порошенко, председателя ВР Андрея Парубия и Ирины Геращенко. Замкнула пятерку София Федина - армейская волонтер из Львова, "голос" тамошнего Майдана, общественная активистка, доцент кафедры международных отношений Львовского национального университета.

Седьмое место в списке досталось Яне Зинкевич - основательнице и лидеру медицинского батальона "Госпитальеры", который спас 2,5 тысячи украинских воинов на передовой. Петр Порошенко вывоез 23-летнюю Яну на инвалидной коляске.

- Я иду в парламент, чтобы не дать забыть тех, кто потерял на войне самое ценное - жизнь или здоровье, - заявила ветеран. Объявила о намерении бороться с проявлениями дискриминации.

Поддержку получили и речи двух крымских татар, включенных в список "Европейской солидарности" под номерами шесть и девять: политзаключенного советских времен, почетного председателя Меджлиса Мустафы Джемилева и Ахтема Чийгоза, который почти три года находился в заключении российских оккупантов. Они выразили уверенность, что именно с Порошенко Крым будет освобожден от кремлевских захватчиков.

Еще две личности в десятке "ЕС" - Олег Синютка, до недавнего времени председатель Львовской ОГА, и вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Очищение партии и обновление ее кадрового ресурса дает Порошенко возможность конкурировать с новыми политическими проектами, говорят политологи. В то же время его опыт позволяет проводить предсказуемый, понятный курс на Европу без метаний и провалов. А то, как Порошенко может достигать, казалось бы, нереальных результатов, он показал на посту президента: безвиз, ассоциация с ЕС, автокефалия Православной церкви Украины, восстановление армии, декоммунизация.

Первая десятка списка "Европейской солидарности"

1. Петр Порошенко, президент Украины 2014-2019 годов

2. Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, командир Самообороны Майдана

3. Ирина Геращенко, первый вице-спикер ВР, экс-уполномоченный президента по вопросам Донбасса, 2014-2019 годов.

4. Михаил Забродский, командующий десантно-штурмовых войск, Герой Украины

5. София Федина, волонтер, политолог-международник, преподаватель Львовского университета

6. Мустафа Джемилев, почетный председатель Меджлиса крымских татар

7. Яна Зинкевич, врач-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры" УДА (ДУК ПС)

8. Олег Синютка, экс-председатель Львовской ОГА, 2014-2019 годов

9. Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса, политзаключенный в оккупированном Крыму 2015-2017 годов

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции.