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вторник, 17 сентября 2019 05:40

"Когда у человека сломана нога, он не сильно хочет бороться с коррупцией"

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Ортопед-травматолог 38-летний Роман Горобец стал свидетелем многочисленных коррупционных схем в государственной медицине. Почти три года тому назад он заявил об этом открыто — записал и выложил в интернет видео. После огласки его уволили из Киевской городской клинической больницы №7. Этим летом в суде доказал, что его уволили незаконно. После судебного решения опубликовал еще одно видео, в котором рассказал о коррупции в больницах столицы.

Как вы решились рассказать о коррупции в государственной медицине?

— Врачи держатся за свою работу, поэтому и не говорят о таких вещах. Я молодой и имею опыт эндопротезирования. Был уверен: если уволят, смогу найти работу.

Как отреагировали коллеги на видео с доказательствами злоупотреблений?

— Большинство — положительно. Но один коллега написал: "Ты такой чистый, а мы все теперь как выглядим?"

Не надо думать, что все врачи — коррупционеры. Они преимущественно заложники системы. Коррупция начинается не с рядовых медиков, она навязана администрациями. Заведующие заставляют персонал вымогать у пациентов деньги, говорить больным: "это надо покупать". Администрация часто манипулирует и давит психологически. Честному врачу могут и не намекать, чтобы сдавали деньги. Но находятся причины, чтобы врача не допускать к операциям - к той работе, на которой можно "заработать".

Меня никто не просил сдавать деньги, я только видел, как заведующий собирал с коллег по 100 долларов. Но он создавал мне препятствия (Роман Горобец дает послушать аудиозапись семилетней давности, на которой тогдашний его руководитель Ярослав Линько говорит: "Необходимости в том нет, чтобы господин Горобец делал артроскопию. Меня твои желания не волнуют. Я могу деанонсировать центр и будь добр, работай на травмпункте". — ГПУ).

Принципиальному врачу после увольнения сложно найти работу?

— Нет. Не надо думать, что у нас все плохо. Одного врача сразу забрали в Институт ортопедии. Второго пригласили в частную клинику. Но еще до моего случая с 7-й больницы уволили трех врачей — выжили хороших специалистов.

Но пациенты это тоже видят и понимают.

— Да. Но многие из них попадают в больницу с серьезными травмами, им не до того. Когда у человека сломана нога, он не сильно хочет бороться с коррупцией в учреждении, где ему должны "отремонтировать" эту ногу.

В таких схемах часто обвиняют Министерство здравоохранения. Однако в его компетенцию не входит расследование преступлений.

- Прежде всего, нужно преодолеть хищения. Без полиции или прокуратуры изменить украинскую медицину трудно.

Также важный момент — кадровые решения местных администраций, где занимаются медицинскими вопросами. Когда я записал первое видео, все подробно рассказал тогдашнему начальнику департамента (заместителем мэра Киева по вопросам медицины и социального обеспечения был Михаил Радуцкий, сейчас — народный депутат от партии "Слуга народа". — ГПУ).

Несколько лет тому назад разгорелся коррупционный скандал в Институте рака. Там были просто жестокие преступления, спекуляция на больных. Руководителя Института уволили, но бухгалтер и кадровик пришли работать в больницу №7. На собрании с администрацией главный бухгалтер открыто говорила: в этом месяце мы "заработали" столько-то благотворительных средств. Поворачивалась к коллективу и говорила: "Ну почему так мало?" О таком кадровом назначении не могли не знать в профильном департаменте.

Продолжится ли начатая в 2017 году медицинская реформа?

— Ее стоит продолжить. Сейчас закладываются основы для изменений в будущем. Результаты реформы будут все заметнее. Сегодня это может кому-то не нравиться, но команда Ульяны Супрун сделала даже больше, чем могла.

Восстановился в должности через суд

Роман Горобец родился в Виннице. Окончил Винницкий национальный медицинский университет.

Проработал врачом в государственной медицине более 12 лет. Большинство времени — в Киевской городской клинической больнице №7. В 2016-ом записал видео, где разоблачал коррупционные схемы руководства. Его уволили. Восстановился в должности через суд. Но возвращаться туда не собирается.

— Не хочу работать с начальниками-преступниками. Я уже прижился в частной медицине, — говорит Роман Горобец.

В клинике "Омега — Киев" выполняет операции по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов.

Женат, воспитывает 17-летнего сына.

Автор: Инна ОМЕЛЬЧЕНКО
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