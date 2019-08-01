Кличко сам не устоит против Зеленского

"Обратился в НАБУ, чтобы открыли осуществление по заявлению председателя Офиса президента. Надеюсь, господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, сказал журналистам правду", — пишет городской голова Киева 48-летний Виталий Кличко в "Твиттере" 1 августа.

Накануне руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил о якобы попытке подкупа от окружения мэра столицы.

— Несколько дней назад приходил мужчина, который представился адвокатом одного из "смотрящих" Киева, — говорит Богдан. — Сказал, что работа с бюджетом Киева позволяет им получить 40 миллионов долларов в год. Попросил не трогать председателя КГГА и предложил этот бюджет разделить пополам. Я был не готов к такой встрече, потому не зафиксировал эти данные.

Богдан выступил с инициативой разделить должности мэра столицы и главы Киевской городской государственной администрации. Обратился в Кабмин по поводу увольнения Кличко с должности главы КГГА.

— Кличко хотят устранить, — говорит политолог 41-летний Виктор Таран. — Киев — это город с земельными и бюджетными ресурсами. Но не только.

Избиратели Зеленского требуют посадок и арестов представителей старой элиты. Президент решил, что Кличко может быть хорошим объектом для этого, если его обвинить в коррупции. Глава государства понимает, что в Киеве делают революции. Кто будет иметь своего председателя КГГА, тот и будет контролировать город. Он идет путем Януковича — тот тоже думал, что это его спасет от акций протеста.

У Зеленского постоянные враги и маленькие победы. Он на этом строит образ: "Я хороший. Представители старой элиты — плохие". Пока не может объявить местные выборы по всей стране. Поэтому хочет взять под контроль крупные города. Если пойдет этим путем, дальше может давить на мэра Львова Андрея Садового.

К Кличко киевляне относятся по-разному. Но считают, что сами будут решать его политическую судьбу на выборах. Видим, как объединяется общественный сектор и местные элиты. Если это продолжится, Виталий выигрывает выборы. Надо учитывать, что в Киеве Зеленский набрал только 30 процентов.

Власть незаконно вмешивается в местное самоуправление. Президенту надо прекратить атаки. Сам Кличко не устоит. Но его поддержат международные партнеры Украины. Также могут помочь Тимошенко, Вакарчук, Порошенко. В Украине умеют объединяться против общих врагов.