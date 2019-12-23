"Как Андрей Богдан может тыснуть на народных депутатов? Это слухи"

— Когда одной фракции хватает голосов для принятия решения, она обсуждает его закрыто. И уже готовое выносит в зал или на комитет. На него трудно повлиять, — говорит депутат из фракции "Голос" 35-летняя Инна Совсун возле сессионного зала Верховной Рады.

20 декабря на последнее пленарное заседание парламента 2019 года зарегистрировались 319 депутатов. Предновогоднюю неделю они проведут с избирателями, 30 и 31 декабря — в комитетах. К голосованиям вернутся 14 января.

— Не кричите на меня, — говорит в трубку нардеп от "Слуги народа" 39-летний Юрий Камельчук. — Я не министр, не решаю такие вопросы.

Под парламентом на ул. Грушевского утром митингует "Автоевросила". Требуют продлить на 90 дней упрощенное растаможивание авто из стран Европейского Союза. Накануне Рада приняла законопроект об отсрочке до конца года штрафов за нерастаможенные "евробляхи".

Возле Мариинского дворца пустая сцена с флагами Украины, Нацкорпуса и красно-черным флагом. Гремит песня "Мене вже немає, вітер розносить мене по землі" украинской группы "Тартак".

— Голова уже болит, — говорят полицейские. От метро Арсенальная до здания парламента стоят 11 их синих зарешеченных микроавтобусов.

В 9:35 на второй этаж Рады поднимается 42-летний Владимир Вятрович, нардеп "Европейской солидарности".

— У меня информационный шок, — говорит. — В парламенте неполные три недели. Большой объем информации, новые виды работы. С другой стороны — деструктивная атмосфера, нежелание большого количества депутатов разбираться со сложными вопросами. Декоммунизация и продвижение украинского языка делает нас сильными в противостоянии с Россией. У нас война не только за территории, но и за идентичность. Если хотим выстоять или победить, должны усилить себя изнутри.

Спешит в зал депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина, 36 лет. Говорит, переживает за законопроект, который должен запустить электронную информационную систему трансплантации.

— Сейчас вся система работает фактически на бумажках, — говорит депутат. — Ни один из нас не может реализовать право быть донором. А пациенты — право на медицинскую помощь. Я вносила правку, чтобы система заработала с 1 апреля 2020 года (одновременно с реформой финансирования специалистов и стационаров. — ГПУ). Буду ставить сегодня на подтверждение. Если парламент проголосует против, то отложит введение системы трансплантации на год.

На белый мраморный балкон в центре второго этажа кладут букет красных роз.

День рождения у Соломии Бобровской, — говорит женщина, которая их принесла.

Эта депутат в парламенте впервые, была девятым номером в партии "Голос". Работает в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

— Работа внешнеполитического комитета провалена (его председателя депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко фотожурналисты в Раде поймали на переписке с проститутками. Написал заявление на освобождение от должности, Рада его не поддержала. — ГПУ), — говорит 30-летняя Соломия Бобровская. У нее на плечах белый платок с цветочным орнаментом, красные бусы и такого же цвета туфли на каблуке. — Мы теряем звено межпарламентской дипломатии, хотя предыдущий комитет разработал хорошую базу. Происходит оживление переговоров в рамках "нормандского формата". А парламент отстранен от дел, касающихся Украины в мире. В мае страна впервые примет парламентскую ассамблею НАТО. Ее президент — представитель Венгрии. Она внедряет политику, подобную российской.

- Натали, Натали, - зовут журналистки депутата 44-летнюю Наталью Королевскую. Она в четвертый раз в Раде: дважды от "Батьківщини", один раз с "Оппозиционным блоком", ныне — с "Оппозиционной платформой — За жизнь".

- Монобольшинство принимает решения во всех комитетах. Поэтому в повестку дня не попадают законопроекты от опозиционных партий, — говорит Королевская. - Единственное, что у нас получилось — сорвать подготовку к рассмотрению во втором чтении законопроекта о рынке земли. У нас требование одно — провести по этому вопросу референдум.

К двери напротив президиума Верховной Рады медленно подходит 63-летний Михаил Волынец из "Батьківщини". В парламенте в четвертый раз. Возглавляет Независимый профсоюз горняков.

- Мне труднее стало в этом созыве, - рассказывает. — Потому что в парламенте сейчас никто никого не щадит. Тем более, когда ты в оппозиции ("Батьківщина" перешла в оппозицию после принятия в первом чтении закона о рынке земли. - ГПУ), а монобольшинство игнорирует наши инициативы. "Слуги" нам не союзники. С ОПЗЖ имеем идеологические разногласия. Сейчас по земельным вопросам у нас сложился ситуативный союз.

В 11:00 во время вопросов к правительству в буфете заняты почти все места.

На телевизоре транслируют телеканал "Рада". Выступает министр финансов Оксана Маркарова, 43 года. Ее слова заглушает кофейная машина и скрежет вилки, которой скребут по тарелке за прилавком.

В меню есть борщ зеленый со свининой по 42 грн, картофельное пюре за 22 грн, салат из квашеной капусты с клюквой по 33 грн и еще несколько видов блюд.

В черно-красной вышиванке в зал идет депутат из "Слуги народа" 23-летний Святослав Юраш.

- Мы принимаем законопроекты, которые меняют все в стране, - говорит. — Есть первые награды. Это и вчерашние новости, рейтинг президента (работой Владимира Зеленского довольны 62%, показатель за несколько недель вырос на 9%, количество недовольных уменьшилось с 33 до 25%. — ГПУ), получение денег МВФ, шаги к миру на Донбассе.

После скандалов в парламенте, в частности с Богданом Яременко, говорит, что Раде нужен "ценностный компас".

— Депутат должен быть эффективным, — говорит Юраш. — Но также важно построить в парламенте такую коалицию, что сможет в ценностном измерении делать шаги, близкие украинскому народу.

47-летний Николай Тищенко, один из 15 заместителей председателя фракции "Слуга народа", почти в 13:00 по дороге к буфету останавливает однопартийку.

— Куда, куда, ты нужна голосовать, — разворачивает ее в сторону зала заседаний.

Сам идет к журналистам.

— А нам о хорошем, у нас новогодняя программа, — просит журналистка одного из телеканалов и подставляет микрофон. Из зала слышно: "Уважаемые депутаты, идет голосование".

— Ребята, которые уже были в парламенте два-три созыва, говорят, что с предыдущим Кабмином невозможно было говорить, — говорит Тищенко. — Такие отношения были. А этот Кабмин — рабочий. Я доволен.

Сотрудничество с Офисом президента оценивает как "рабочую обстановку".

— Притираемся. Мы не можем за такой период времени слажено друг друга слышать. Что-то слышим, что-то нет.

Какое-либо давление со стороны руководителя Офиса Андрея Богдана на решение фракции отрицает.

— Как Андрей Богдан может тыснуть на народных депутатов? Это все на уровне слухов. Когда будут тыснуть, я об этом скажу. Мы хотим построить настоящую страну, которая такая процветающая и красивая, а находится сейчас в запустении. Знаете, как недосмотренный ребенок, - говорит Тищенко.

В 13:41 под зданием Верховной Рады продолжает митинговать "Автоевросила".

— Все за Зеленского голосовали, и я тоже, — слышно в крайнем ряду толпы.

Владельцы нерастаможенных авто требовали рассмотреть два законопроекта. Один вводит новые правила растаможки, второй — приостанавливает штрафы за нерастаможивание. Кабинет министров пообещал рассмотреть их 14 января. До принятия законов полиция не будет штрафовать "евробляхеров", говорят в МВД.

Три фракции ушли в оппозицию

Верховная Рада девятого созыва начала работать 29 августа. В ней 423 депутата. Работают пять фракций: "Слуга народа" из 248 депутатов, "Оппозиционная платформа — За жизнь" 44, "Европейская солидарность" из 27, "Батьківщина" с 24, "Голос" 20. Две группы: "За будущее" из 22 и "Доверие" из 17 народных избранников. Еще 21 нардеп не входит ни в одну группу или фракцию.

С начала работы в оппозицию ушла фракция ОПЗЖ и "ЕС". После принятия законопроекта об открытии рынка земли — "Батьківщина".

Около четверти украинцев считают, что в работе парламента было больше неудач, чем успехов. Таковы результаты декабрьского опроса социологической группы "Рейтинг".

За три месяца Рада приняла 72 законопроекта. Депутаты сняли с себя неприкосновенность, в то же время усложнили процедуру привлечения нардепов к ответственности. Ввели денежные санкции за прогулы и штрафы от 51 тыс. до 85 тыс. за кнопкодавство. Распустили Центральную избирательную комиссию и утвердили новую, запустили реформу прокуратуры, уточнили процедуру импичмента президента, утвердили бюджет на 2020 год. Перезагрузили Государственное бюро расследований, Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции, Высшую квалификационную комиссию судей (проводит конкурсы на должности судей, рекомендует их назначить. — ГПУ). Вдвое сократили количество судей Верховного суда. В первом чтении одобрили открытие рынка земли.