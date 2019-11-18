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вторник, 19 ноября 2019 06:46

Из фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов

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15 ноября из фракции "Слуга народа" исключили нардепов Анну Скороход и Антона Полякова. Они стали внефракционными. Официальной причиной исключения в партии назвали нарушение линии голосований.

— Нарушение договоренностей в вопросах, по которым фракция имеет общую позицию, — объясняет решение председатель партии "Слуга народа" 35-летний Александр Корниенко. — Я с Антоном Поляковым говорил относительно чувствительных законопроектов. Но у него была своя позиция, отличавшаяся от фракционной. Если человек системно не соглашается с фракцией, зачем нам быть вместе?

Скороход прошла в парламент по округу № 93 на Киевщине. Получила 43,9% голосов. Поляков - на округе № 206 на Черниговщине. Набрал 33,37% голосов.

— Давид Арахамия (руководитель фракции "Слуга народа". — ГПУ) говорит, что инакомыслие не может быть основанием для исключения, — говорит о решении фракции 32-летний Антон Поляков. — Но при этом говорит: "Ты не с нами плывешь". Я не понимаю, куда мы плывем. Я с президентом. Чья мы партия? Богдана (Андрей Богдан, руководитель Офиса президента. — ГПУ) или "Слуга народа"?

— Я думаю, что это позитивный момент, — добавляет 29-летняя Анна Скороход. — Теперь мы без преследований можем говорит, что думаем, и голосовать за программу президента. А не за те лоббистские законы, которые нам пихают под эгидой президента. Мы говорим, что уходим от Советского Союза, только я не вижу, чтобы мы от него ушли. За то, что мы имеем свое мнение, нас политически преследуют.

За день до исключения Анны Скороход из фракции ее мужа, бывшего российского бизнесмена Алексея Алякина, задержала Генпрокуратура. Он гражданин России, находящийся в международном розыске по подозрению в мошенничестве. Депутат считает это реакцией властей на ее голосование против рынка земли. 15 ноября Алякина выпустили под ночной домашний арест.

Во фракцию "Слуга народа" после выборов входили 254 нардепа.

— Рано говорить, что монобольшинство сыплется, — говорит 26-летний Андрей Сухарина, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

— Формально у них достаточно депутатов, чтобы держать правительство и быть однопартийным большинством. Но действительно ли эта партия была монолитной? С самого начала было понятно, что есть разные группы влияния и люди, объединенные только победой на выборах. Сейчас начали рассматривать дискуссионные вопросы. Они и показали несогласие между группами. Рынок земли, скандал в финансовом комитете по системе оценки имущества. Это свидетельствует о кризисе внутри фракции.

Есть вероятность кардинальных изменений в "СН" до конца года, но небольшая. Эти люди при власти, для них выгодно договариваться, а не ссориться. Однако некоторые депутаты могут отслаиваться, как произошло с этими двумя. Им не удалось договориться с фракцией. Разногласия были слишком весомыми. И таких людей будет становиться больше.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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