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вторник, 03 декабря 2019 07:10

Дубневич перед арестом переписал имущество на сына

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Народный депутат 50-летний Ярослав Дубневич незадолго до ареста передал часть состояния сыну Юрию. На остальное имущество наложил арест Высший антикоррупционный суд. Об этом пишут журналисты-расследователи проекта "Бигус.инфо".

Нардепа подозревают в хищении более 93 млн грн. Якобы добился, чтобы Укрзализныця в декабре 2015 года - июне 2016-го закупила оборудование по завышенным ценам у подконтрольного ему предприятия.

8 ноября 20-летний Юрий Дубневич получил дом на 12 комнат. В нем четыре кухни, мансарда, подвал. Также офисные помещения в центре Львова, нежилая недвижимость в городе, элитное жилье в селе Зубра Львовской области.

- Мы ничего противозаконного не делаем, - прокомментировал сын нардепа.

31 октября, через два дня после обысков у Ярослава Дубневича и его брата Богдана Дубневича, в реестре Министерства юстиции произошли изменения в их компании "Агропромышленное предприятие" Львовское ". Владельцами стали сыновья политиков - Юрий и Павел.

15 ноября "Корпорация КРТ", производящая детали для железной дороги, также перешла сыновьям братьев Дубневичей.

- Списывают с себя имущество, чтобы не было вопроса о конфискации, - говорит юрист 30-летний Владимир Марусяк. - Это - меры предосторожности.

Из имущества Ярослава Дубневича под арест Высшего антикоррупционного суда попали в частности 57 земельных участков - суммарно почти 14 га на Львовщине.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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