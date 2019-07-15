По потенциалу и ресурсам Украина может войти в топ-20 самых успешных экономик мира. Если навести порядок, модернизировать все системы и устранить препятствия, которые 28 лет истощают и обедняют страну.

Есть немало мировых примеров, как добиться эффективных изменений за короткое время. В 2007 году Демократическая партия в США, получив власть на пике финансового кризиса, разработала план действий "100 часов". Он предусматривал сверхбыстрые действия, в том числе принятие законов. План был эффективен. "Демократы" уложились в 87 часов — задействовали все рычаги, чтобы не допустить падения американской экономики и обнищания граждан.

Подобный механизм — пошаговый план модернизации страны предложила лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Накануне парламентских выборов представила партийную стратегию "Надо действовать". Это название учитывает, что люди на президентских выборах проголосовали за обновление власти и ожидают перемен уже сегодня.

Юлию Тимошенко считают претендентом на пост будущего премьера. За ее спиной — и успешный опыт, и четкое видение, что нужно стране, и детальный план действий. Главное — она имеет политическую волю и знания "узких мест" управления государственной машиной. Такой подготовленный премьер может сбалансировать не слишком готового к своей роли президента.

Увеличение доходов украинцев — ключевой пункт экономической стратегии Юлии Тимошенко. Чем больше будут зарабатывать люди — тем быстрее заработает экономика. Логика понятна: чем выше будут зарплаты, тем большим станет внутренний рынок, будут больше производить товаров и услуг отечественные предприятия, быстрее будет экономический рост. Тимошенко уточнила: речь идет о росте и зарплат, и пенсий. После выборов должны быть повышены пенсии до прожиточного минимума — сейчас это 3094 грн. Это те деньги, которые Украина должна нынешним пенсионерам. Никто в стране не должен получать менее 3094 грн, считает политик.

— Если народ будет без денег, экономика не сможет подняться. Нужно увеличить доходы людей и достичь за пять лет уровня Польши. Так сможем сохранить людей и интеллектуальный потенциал, — говорит лидер "Батьківщини".

Должны быть снижены тарифы на газ. На днях Шестой апелляционный суд признал незаконным постановление правительства Порошенко–Гройсмана о повышении цен на газ. Это вторая инстанция, которая признала незаконным повышение тарифов на газ. Это позволит их снизить. После судебных решений граждане имеют право требовать возмещения за то, что с них незаконно снимали деньги. Стало очевидным, что пять лет над людьми издевались — забирали миллиарды и выводили на оффшорные счета.

Юлия Тимошенко предлагает начать наведение порядка со слома коррупционных схем, деофшоризации и детенизации. Эти позорные явления не позволяют стране двигаться вперед. По ее словам, прежде всего следует провести общий аудит сделанного предыдущей властью и привлечь к ответственности всех причастных к хищению госимущества. Это не только создаст предпосылки для изменений, но и обеспечит их необходимыми финансовыми ресурсами.

Много лет обескровливает страну теневая экономика. Она составляет, по оценкам МВФ, 44%. Лидер "Батьківщини" предлагает бороться с "тенизацией" через новую налоговую систему. Например, стоит отменить 37 квазиналогов и сборов, НДС заменить на налог на реализацию, налог на прибыль-налогом на выведенный капитал. Для сельхозпроизводителей предлагают единый налог на гектар земли.

Немедленно должна быть проведена деофшоризация (серия законодательных инициатив, направленных против сокрытия доходов компаний, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. — ГПУ). Два законопроекта от "Батьківщини" — №4380 и №4381 — лежат в парламенте три года. Их надо принять и обеспечить выполнение. Их реализация даст дополнительно в бюджет 130 млрд грн — а это половина Пенсионного фонда.

Бороться с коррупцией на таможне поможет "Контрабанда-стоп" — во времена премьерства Юлии Тимошенко эта программа помогла удвоить доходы в бюджет от импорта товаров и услуг.

План "надо действовать" предусматривает изменение денежно-кредитной политики. Речь идет об увеличении объема кредитования экономики с 22% до 100% ВВП, уменьшении кредитной ставки с 25% до 3-5%, начало программы микрокредитования, упрощение условий получения кредитов.

Среди реанимационных шагов от "Батьківщини" — введение обязательного медицинского страхования, персонифицированной пенсионной системы, начало ипотечного кредитования для приобретения жилья, возвращение пособия при рождении ребенка, какое было при премьере Тимошенко (на первого ребенка — 50 тыс. грн, на второго — 100 тыс. грн, третьего — 150 тыс. — ГПУ).

Должно быть введено низкопроцентное кредитование жилья - ипотека. Надо уменьшить объем первоначального взноса, а выплаты должны растянуться не на пять-шесть лет, как сейчас, а на 20-30.

Через нашу территорию проходит четыре из 10 транспортных магистралей Европы. А географическое положение позволяет проложить 13 маршрутов, присоединиться, например, к "Шелковому пути", соединяющему Японию и Китай с Европой — а это проекты, которые могут дать миллиарды в бюджет.

Ключевым транспортным ресурсом остается газотранспортная система. Это уникальное инженерное сооружение, которое в сочетании с увеличением добычи и строительством LNG-терминала станет одним из столпов энергонезависимости Европы.

По убеждению Юлии Тимошенко, Украина может делать ставку и на авиастроение — потому что имеет полный цикл производства мощных, современных транспортных самолетов Ан-148, Ан‑178 и "Мрія". А также на ракетно-космическую отрасль. Сейчас благодаря совместным проектам из США мы на "Южмаше" производим ракетоносители и можем создавать спутники - создание одного такого в 2009 году профинансировала Тимошенко-премьер.

Наши ученые принимали участие в проекте исследования Марса. Речь идет об уникальном аппарате Mars Hopper, спроектированном украинцами для исследования марсианских полюсов.

Юлия Тимошенко считает, что люди должны быть главным инвестором, контролером и выгодоприобретателем всего, что делает государство. Тогда Украина станет успешной.

33 процента — такое количество мировых черноземов, которыми владеет Украина. Одна из важнейших задач новой власти — по-государственному распорядиться этим уникальным ресурсом, - говорит лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Грамотное землепользование и введение европейской модели фермерства принесет государству ежегодно $ 180 млрд. А главное — будет решен вопрос продовольственной безопасности для государства и стремительного развития села, прорыва в сельском хозяйстве. Если передать землю фермерам — по опыту Канады, Израиля и Японии. Там землю не продают, а отдают в аренду.

Входим в четверку стран по полезным ископаемым

Юлия Тимошенко убеждена: надо делать ставку на IТ и промышленность, тогда страна может попасть в топ-20 крупнейших экономик мира.

Исходной точкой стратегии "Надо действовать" является полная инвентаризация всего, что имеет Украина: полезных ископаемых, промышленных мощностей, технологий, которые могут быть основой сильной экономики и благосостояния граждан. Мы входим в четверку стран Европы по месторождениям полезных ископаемых — 97 видов, по некоторым — одни из самых богатых стран. Сейчас разведано 20 тысяч участков, из них разрабатывают 3,3 тыс. Залежи нефти и газа определяют энергетическую и политическую независимость. Украина может на 100% обеспечить себя и нефтью, и газом собственной добычи.