"Антикоррупционное бюро копает и по прежним, и по нынешним"

26 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно 26-летнего Игоря Гладковского. Его подозревают в коррупционной схеме по поставкам комплектующих для военной техники на государственных предприятиях концерна Укроборонпром. Это сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского, которого называли деловым партнером пятого президента Петра Порошенко.

Игорь Гладковский якобы поспособствовал, чтобы фирма "Оптимумспецдеталь" в 2015-2017 годах получала преимущества при заключении договоров. За это имел 50% прибыли участников схемы. По одному договору получил 950 тыс. грн. Остальные факты исследуют, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. Действия квалифицируют как злоупотребление влиянием.

Следствие ведут с ноября 2019 года, установили восемь участников схемы. В результате нее государственный бюджет потерял более 46 млн грн.

Игорь Гладковский трижды не являлся на вызовы САП. 22 апреля был объявлен в розыск. Приехал через четыре дня.

В феврале 2019-го журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовали расследование о хищении в оборонном комплексе. В материале фигурировали Олег Гладковский и его сын. Порошенко приостановил полномочия Гладковского, а затем освободил. Тот вернулся на должность руководителя автомобильной корпорации "Богдан", которую возглавлял до назначения в СНБО. Скандал с хищением в Оборонпроме называют одной из причин поражения Порошенко на президентских выборах.

- Перспектива дела - неплохая. В последнее время Высший антикоррупционный суд выносит ряд справедливых решений в отношении коррупционеров, - говорит журналист 43-летний Дмитрий Гнап. - НАБУ сохраняет независимость. Эта структура не стала в руках власти инструментом политической расправы. Копает и по прежним, и по нынешним - как в деле заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова (обвиняют в причастности к хищению 81 млн грн государственных средств при сооружении жилья для бойцов Нацгвардии. - ГПУ).

Но это не устраивает президента Владимира Зеленского. И когда расследование затрагивает коррупционеров во власти, дела Бюро пытаются заблокировать через генерального прокурора Ирину Венедиктову.