"Завещал, чтобы похоронили рядом с сыном"

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 63
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 1953
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 360
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1243
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1485
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1548
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5823
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
3
5
2
2
Один пряник расписывала восемь часов
Один пряник расписывала восемь часов
&quot;После смерти сына запил и хотел покончить с собой&quot;
"После смерти сына запил и хотел покончить с собой"
&quot;Продала все и уехала к своему другу-полковнику&quot;
"Продала все и уехала к своему другу-полковнику"
&quot;У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали&quot;
"У нас была одна Барби на двоих с сестрой. Когда ноги сгибала — щелкали"
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Первой спустили Марьяночку. Вижу ее светлые волосы, белые ножки, а на голове — черный кулек
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 216
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 846
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 585
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1854
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 918
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 05:21

"Завещал, чтобы похоронили рядом с сыном"

  Комментировать

В Луцке в последний путь провели бывшего военного летчика Серафима МАКСИМОВА. Умер от пневмонии в 90 лет.

- Последние три месяца дед чувствовал себя слабым. На фоне кардиомиопатии заболел бактериальной пневмонией. Это и повлекло смерть, - рассказывает внучка 33-летняя Виктория Максимова. - В ноябре 2020 года потерял зрение. А до того много читал - по книжке в день. Увлекался литературой об авиации и фантастикой. Любил охоту и рыбалку. Выращивал комнатные цветы. Много путешествовал. Последние годы жил с племянницей. Хотя был в светлой памяти и сам себя обходил.

Серафим Максимов родом из поселка Гремучка Тамбовской области РФ. В 16 лет сбежал из дома и поступил в Ейское воздушное училище. Служил в Эстонии. В Украину переехал в 1970-х.

- Тогда был командиром подразделения. В Луцке дослужил до подполковника, - говорит Виктория. - На пенсии работал на заводе по производству нитей и текстиля. Не мог сидеть без работы. С бабушкой они много путешествовали. Любили Азовское море.

С женой Валентиной Георгиевной прожил почти 70 лет. Она работала воспитательницей в детском саду. Единственный сын Игорь, который жил в Москве, умер в 2005-м. Остались внуки Виктория и Наталья и правнук Никита.

- Дед завещал, чтобы его похоронили рядом с сыном, - говорит Виктория. - Храню и урну с прахом бабушки, которой не стало в прошлом году. Весной похороним возле могилы отца.

Автор: Наталия ЛУЦЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Завещал, чтобы похоронили рядом с сыном"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 2 Просмотров: 17073
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 16506
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 10080
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
5
 Просмотров: 9162
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 8604
Люди
"Знал, когда в селе кто-то должен умереть"
"Знал, когда в селе кто-то должен умереть" Просмотров: 108
Ким Кардашьян разводится после семи лет брака
Ким Кардашьян разводится после семи лет брака Просмотров: 90
У Юрия Зморовича было больное сердце
У Юрия Зморовича было больное сердце Просмотров: 27
Владимира Терещенко хотят посадить за картинку в фейсбуке
Владимира Терещенко хотят посадить за картинку в фейсбуке Просмотров: 135
Умер первый министр иностранных дел Украины
Умер первый министр иностранных дел Украины Просмотров: 9
Больше всего комментируют
3
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
2
Зеленский может создать новую партию
Голосов: 118
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть