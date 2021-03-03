"Завещал, чтобы похоронили рядом с сыном"

В Луцке в последний путь провели бывшего военного летчика Серафима МАКСИМОВА. Умер от пневмонии в 90 лет.

- Последние три месяца дед чувствовал себя слабым. На фоне кардиомиопатии заболел бактериальной пневмонией. Это и повлекло смерть, - рассказывает внучка 33-летняя Виктория Максимова. - В ноябре 2020 года потерял зрение. А до того много читал - по книжке в день. Увлекался литературой об авиации и фантастикой. Любил охоту и рыбалку. Выращивал комнатные цветы. Много путешествовал. Последние годы жил с племянницей. Хотя был в светлой памяти и сам себя обходил.

Серафим Максимов родом из поселка Гремучка Тамбовской области РФ. В 16 лет сбежал из дома и поступил в Ейское воздушное училище. Служил в Эстонии. В Украину переехал в 1970-х.

- Тогда был командиром подразделения. В Луцке дослужил до подполковника, - говорит Виктория. - На пенсии работал на заводе по производству нитей и текстиля. Не мог сидеть без работы. С бабушкой они много путешествовали. Любили Азовское море.

С женой Валентиной Георгиевной прожил почти 70 лет. Она работала воспитательницей в детском саду. Единственный сын Игорь, который жил в Москве, умер в 2005-м. Остались внуки Виктория и Наталья и правнук Никита.

- Дед завещал, чтобы его похоронили рядом с сыном, - говорит Виктория. - Храню и урну с прахом бабушки, которой не стало в прошлом году. Весной похороним возле могилы отца.