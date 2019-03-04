За два месяца собрали 14 килограммов волос

- Осенью обрезали свои волосы. Создали группу в "Фейсбуке" и начали распространять информацию о нашей благотворительной акции. К ней присоединились 170 девушек и 10 юношей. Сдали около 14 килограммов волос, - рассказывает социальный педагог, 29-летняя Людмила Крыжановская из Львова. В декабре прошлого года вместе с четырьмя подругами начала в "Фейсбуке" акцию "Хейр фо шер". Собирают волосы для изготовления париков онкобольным детям, перенесшим химиотерапию.

- Когда учились в университете, с подругами дважды в неделю волонтерили в отделении гематологии Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, - говорит Крыжановская. - В Украине парики для таких детей не делали, хотя за рубежом такая практика была. Хотели этим заняться, но тогда на первом месте была учеба. Сейчас мы работаем. Акцию начали, когда заручились поддержкой благотворительных фондов "Крылья надежды" и "Таблеточки", которые собирают средства для изготовления париков больным детям.

С начала инициативы фонды собрали почти 95 тыс. грн.

- В год больным детям нужно почти 300 париков, - говорит директор благотворительного фонда "Крылья надежды" Наталья Липская. - Выделяем их на время необходимости. Просим вернуть, когда у них отрастают свои волосы. Реставрируем и передаем другому ребенку. Сейчас первые в очереди три девочки, которые вскоре будут сдавать ВНО. Им нужны светлые парики, а таких волос не хватает. Надо косы длиной в 35 сантиметров, коротких уже собрали достаточно.

Изготовление одного парика стоит от 8 до 15 тыс. грн. Постижер 36-летняя Инна Костелова из Киева согласилась делать за 4 тыс.

- Парики из искусственных волос онкобольные дети носить не могут. После химиотерапии волосы начинают отрастать. Синтетический материал не дает коже головы дышать, и рост может прекратиться, - говорит Костелова. - Один парик изготавливаем неделю, в процессе задействованы три человека. Волосы сортируем по длине, текстуре и цвету. На специальную шапочку нашиваем материал, имитирующий кожу головы. Волосы к нему крепим вручную. Стрижку делаем на готовом парике.

Программист 28-летний Егор Зацепин отрезал свои 35-сантиметровые волосы в столичном салоне, который сотрудничает с организаторами акции "Хейр фо шер".

- Узнал об этой акции в "Фейсбуке". Понял, есть шанс помочь, и не прощу себе, если его упущу, - говорит Зацепин. - Волосы отращивал с 2007 года, периодически подрезал. Вместе со мной в парикмахерскую пошла жена. Отрезала косу. Она была почти по колено.