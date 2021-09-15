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четверг, 16 сентября 2021 05:00

"За час до смерти сказала, что будет уходить"

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Прошло девять дней по смерти мастера художественной росписи и гончарного искусства Ефросинии Мищенко из села Новоселовка Гайсинского района Винницкой области. Умерла 28 августа. Ей было 95 лет.

- Ефросиния Ивановна все время была в сознании и твердой памяти. Но возраст взял свое, - рассказывает ученица, мастер по гончарству Татьяна Шпак. - За час до смерти она сказала, что будет уже уходить. Умерла тихо и мирно. В последний путь ее провожали многие. Собралась вся ее большая семья.

Родными дядьями Ефросиньи Мищенко были гончары Иаким и Яков Герасименко. В 1930-х годах их керамика экспонировалась в Монреале, Париже, Лондоне, Нью-Йорке. С 7 лет учили племянницу гончарному ремеслу и орнаментальной росписи.

В 12 лет Мищенко начала работать в колхозе. Впоследствии вернулась к гончарному делу. Трудилась в цехе художественной керамики в соседнем селе Бубновка. Участвовала в выставках. Ее изделия хранятся в музеях Киева, Винницы и Львова.

- Ефросиния Ивановна была моей наставницей, - говорит Татьяна Шпак. - Учила формировать и расписывать гончарные изделия. Любила общение, могла долго и интересно рассказывать о своей жизни.

У Ефросиньи Мищенко остались сын, дочь, шесть внуков и шесть правнуков.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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