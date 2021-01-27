- Первый год местные удивлялись, когда видели в мороз в футболке. Теперь меня знают многие. Иногда обращают внимание, но большинство - нет - говорит 41-летний Андрей Козак из Винницы. Его называют "ледяной человек". Вторую зиму обходится без верхней одежды.

- Никогда не занимался моржеванием, - рассказывает. - В детстве родители всегда одевали по погоде. В холодное время имел на себе несколько теплых свитеров, куртку и шапку. Почти всю жизнь считал себя теплолюбивым человеком.

Испытывать себя холодом начал в позапрошлом году.

- Решил побороться с зависимостью от внешнего тепла, - говорит Козак. - Всю осень ходил без верхней одежды, только в джинсах, футболке или рубашке с коротким рукавом. Понравилось. Решил не останавливаться и зимой. Теперь теплую одежду не воспринимаю. Вторую зиму не одеваю свитера и куртки. Прежде всего это закалка духом. Я встал на путь исследования себя и собственных резервов. Демонстрирую скрытый потенциал, который есть у каждого человека.

Закаляться нужно постепенно, чтобы снижение температурного режима не было резким, - продолжает. - Правильно начинать с обтирания полотенцем, смоченным в холодной воде. Но я выбрал радикальный способ - сразу стал принимать холодный душ.

Андрей Козак работает в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкого облсовета. На работу ходит пешком. Это - 30-40 мин. в одну сторону.

- Раньше добирался транспортом. Отказался от него. По дороге даже в лютые морозы холода не чувствую. Это все - благодаря работе над собой. У каждого человека есть выбор: остаться в полученной с рождения парадигме, или бросить вызов правилам жизни. Я выбрал второй вариант.

Прошлым летом к закаливанию Козак добавил пробежки.

- Ежедневно пробегаю 5-9 километров, в зависимости от количества свободного времени. Если утром не получается, делаю это поздно вечером. Начал в августе. С тех пор ни дня не пропустил. Бег стал не просто привычкой, а необходимостью.

Андрей Козак холост. Ведет здоровый образ жизни. Не курит и не употребляет алкоголь.

- Раньше часто простужался, - говорит. - Когда начал ходить зимой раздетым, ни разу не обращался к врачам. Иммунитет окреп. Убедился в этом, когда две недели заботился о коронавирусном больном и не заразился. Причины всех болезней - нарушение внутреннего баланса. Чтобы не болеть, надо избегать негативных эмоций и иметь позитивное мышление.