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четверг, 13 февраля 2020 00:10

Впервые "Оскар" получила неанглоязычная лента

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92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" состоялась в ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе, США. Больше всего наград получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера 50-летнего Пон Джун Хо.

Ленту отметили как лучший фильм, за режиссуру, оригинальный сценарий и зарубежную картину. Это первая в истории неанглоязычная лента получившая главную награду.

Семья бедняков подрабатывает собирая картонные коробки для пиццы, по сюжету. Неожиданно сыну выпадает возможность поработать репетитором английского языка в зажиточной семье. Подделывает университетский диплом и документы. Постепенно обманом устраивает к богачам всю семью. Пользуясь доверием хозяев, манипулируют ими.

Ранее "Паразиты" получили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля.

- Это оригинальное авторское кино со свежей, молодой энергией, - говорит журналист Владислав Недогибченко, 30 лет. - Имеет много слоев - социальная притча, сказка, трагикомедия, триллер. В то же время говорится о человеке в современном обществе, его стремлении быть не тем, кем является на самом деле. Поучительного тона и авторских оценок нет. Режиссер сочувствует героям. В этом - жизненная многогранность.

Лучшим актером назвали 45-летнего Хоакина Феникса за главную роль в триллере "Джокер". Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер, 50 лет. В биографической драме "Джуди" воплотила звезду кино и музыки Джуди Гарленд.

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана вручили 56-летнему Брэду Питту. Сыграл водителя и каскадера Клиффа Бута в фильме "Однажды в Голливуде".

Британка украинского происхождения Елена Андрейчева получила "Оскар" за лучший документальный короткометражный фильм - "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девушка)". Она - его продюсер.

Лента рассказывает о подростках из пригородов афганской столицы Кабула.

Елена Андрейчева родилась в Киеве. По образованию физик, научный журналист. С 2006-го живет в Лондоне. Занимается документалистикой.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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