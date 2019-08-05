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вторник, 06 августа 2019 00:30

Вилли Токарев умер от рака

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4 августа умер российский и американский певец 84-летний Вилли Токарев. Последний месяц в одной из московских клиник лечился от рака.

- Смерть Вилли - огромнейшая потеря для культурной жизни целого поколения. Он ни на секунду не останавливался. Все время работал не покладая рук, - говорит российский певец Михаил Шуфутинский, 71 год.

Вилли Токарев родился на хуторе Чернышев Республики Адыгея в РФ. Окончил музыкальное училище при Санкт-Петербургской консерватории. Писал музыку и тексты. В 1974 году эмигрировал в США. Работал таксистом, официантом и почтальоном. Впоследствии начал исполнять шансон. В 1981-м выпустил пластинку "В шумном балагане", которая принесла известность исполнителю среди русскоязычных эмигрантов в Америке. В начале 1990-х переехал в Москву. Там открыл студию звукозаписи.

Вилли Токарев был женат трижды. Последняя жена киновед Юлия Бединская моложе его на 43 года. Имеют двоих детей: 16-летнего Милена и Эвелину, 18 лет. От двух предыдущих браков у певца есть сыновья - 53-летний Антон и 29-летний Алекс. Российские СМИ пишут, что Токарев оставил после себя многомиллионное наследство. Он имел недвижимость в Москве, Ялте и Нью-Йорке. Его квартиру в российской столице оценивают в $900 тыс. - 23 млн грн.

Автор: Виктория ТОПАЛА
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