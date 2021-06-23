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четверг, 24 июня 2021 07:15

Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом

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"Сегодня, в 02:40, Миша Павлик. 53 см, 3400 г. Слава Богу!" - написал в соцсети 15 июня певец 55-летний Виктор Павлик. Он в четвертый раз стал отцом. Жена 27-летняя Екатерина РЕПЯХОВА родила ему сына.

- Катя рожала в частном роддоме в Киеве, - рассказывает Виктор Павлик. - 13 июня она отпраздновала именины, а на следующий день у нее начались схватки. Роды длились 5 часов. Я не присутствовал при рождении малыша. Поддерживал любимую до появления сына на свет. А вот когда уже был агонь - вышел в коридор. Вернулся в палату, как только Миша родился. Сын - моя копия. Хороший малыш. Он и его мама чувствуют себя хорошо. Скоро их выпишут домой.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова женились в мае прошлого года. Встречались с 2015-го. Женщина была концертным директором артиста. На тот момент он был женат на танцовщице Ларисе Созаевой. Развелся с ней в 2016-м. В браке прожили 25 лет. Имели общего сына Павла. Он умер 7 августа 2020-го от рака костей. У Виктора Павлика остались старшие дети от двух предыдущих браков: дочь Кристина и сын Александр. У певца есть три внука.

- Дети нас поздравили. Они хорошо ладят с Катей. Рады, что я счастлив с ней, - говорит Павлик. - Александр и Кристина старше Кати. Но я никогда не обращал внимания на разницу в возрасте. Это должно пугать жену, потому что я намного старше. Она еще молодая, а мне уже нечего терять. Говорил ей: "Может, через 10 лет стану беспомощным. Тебе придется ухаживать за дедом". Она ответила, что прекрасно все понимает.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
24
июня

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