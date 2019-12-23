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вторник, 24 декабря 2019 06:11

"В брачную ночь вызвала такси и поехала в отель"

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- Развестись решила в брачную ночь. И до того не складывалось, но переживала, что люди скажут. Матери говорила, что у нас с Максимом не клеится, но меня никто не слышал, - рассказывает 24-летняя Елена ОСТАШ из города Фастов Киевской области. В столице работает косметологом. В сентябре отгуляла свадьбу с юристом Максимом Осташем, 25 лет. На следующий день подала заявление о расторжении брака.

Елена познакомилась с Максимом на вечеринке в конце 2018 года.

- С девушками устроили корпоратив в ночном клубе. Надела красивое красное платье с пайетками. Там был и Максим, - говорит Елена. - Он угостил коктейлем, а потом взял номер телефона. Проснулась утром, а под дверью - огромный букет роз. Так начали встречаться. Максим оказался тусовщиком - клубы, друзья и алкоголь были на первом месте. Но и флиртовал хорошо. Постоянно вручал романтические подарки. Например, приносил печенье в форме сердечка. Говорил, что сам испек.

Сделал предложение в прошлом году на Софийской площади в Киеве.

- Поехали с ним на открытие главной елки. Как только на ней зажглись огни, Максим упал на колено и развернул плакат с надписью "Выходи за меня". Согласилась, хотя не представляла, как жить вместе.

Новогодние праздники провели с родителями Максима. Живут в Рахове на Закарпатье, - продолжает. - Они первые заговорили о свадьбе. Вместе решили назначить роспись на сентябрь. Уже тогда удивлялась, зачем так спешить. Но подружки в один голос говорили, что это круто.

В феврале Елена переехала к Максиму на съемную квартиру.

- Быстро поняла, что не уживемся, - рассказывает Елена. - Я очень аккуратная, а Максим разбрасывал все по дому. Оказалось - кроме вечеринок, не имеем общих интересов. Каждую пятницу он тянул меня в клуб, хоть иногда хотела посидеть дома. Позже узнала, что Максим обманывал. Готовить не умеет. А печенье, которое якобы пек сам, заказывал у знакомой. Еще раздражало, что постоянно тянет деньги из родителей. Не спешил устраиваться на работу, но каждый день звонил отцу и просил что-то перекинуть. Затем деньги спускал в клубах.

В марте поссорились. Было много работы, а он ежеминутно звонил и спрашивал: "Когда ты наконец освободишься?" К тому времени наши родители уже заказали ресторан и пригласили 300 гостей на свадьбу. Позвонила будущей свекрови и призналась, что так больше не могу. Она начала меня уговаривать: "Потерпи до свадьбы. Сын женится и возьмется за голову". Очевидно, она говорила и с Максимом. Потому что начал делать вид, что ищет работу.

За месяц до свадьбы молодожены стали жить отдельно.

- Чтобы сэкономить, решили отказаться от съемной квартиры. Я переехала к родителям в Фастов, а Максим поехал в Рахов. Свадьбу планировали гулять там. Должен был помочь родителям с подготовкой. За несколько дней без предупреждения приехала к Максиму. Нашла его выпившим в компании малолетних девочек. Оказалось, прогулял деньги, которые дала ему на платье - должен был забрать его у местной мастерицы. За две недели до свадьбы мы с ним расстались. Но здесь налетели мои родители. Говорили: "Вам следует жениться. Расстаться успеете всегда".

На свадьбу родители подарили Лене и Максиму однокомнатную квартиру в Киеве.

- Я об этом ничего не знала. Скинулись деньгами пополам и решили сделать нам сюрприз. Сама свадьба меня раздражала. Там было множество людей, которых никогда не видела. Очень устала, а жених успел напиться. Но самое худшее началось ночью, когда распаковывали подарки. Максим с матом комментировал, кто и что подарил. Добавлял, что можно было бы выбрать что-то лучше. Мне стало противно. Вызвала такси. В свадебном платье поехала в отель.

Утром родителям сказала, что развожусь. Сама написала заявление. В подаренной квартире ни разу не была. Сейчас родители требуют, чтобы отсудила свою часть. Потому что вложили 15 тысяч долларов. Это трудно сделать, потому что в заявлении на развод не указала имущественных претензий. С бывшим мужем не разговариваем. Все денежные вопросы родители решают между собой. Родственники мужа еще и выставили счет за свадьбу.

Автор: Наталия СТОЛЯРЧУК
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Дата
24
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