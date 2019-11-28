"В 22 года узнала, что родители не родные"

"Мне постоянно хотят навредить, - пишет 57-летний Григорий Иванович из Львовщины. - За пять лет отравили четырех котов и девять собак, которых я держал. Хочу знать, кто в этом виноват. Потому что проникают во двор и крадут у меня инструмент, гусей и кур. Поссорился с обоими братьями. Они настроены против меня. Один украл деньги, второй - документы: диплом из училища, права и свидетельство о 8-летнем образовании".

Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык. Зажигает свечу. Кладет ладонь на паспортное фото седовласого мужчины.

- Зря подозреваете соседку. Она к этому не имеет отношения. Птицу и инструменты воруют пьяницы, чтобы раздобыть деньги на бутылку. С братьями время примириться. Конфликт исчерпал себя. Документы ищите в доме. За пределы дома их никто не выносил.

"У нас случилось горе. 19 марта сгорела моя внучка Викуся, - пишет Наталия Ивановна из Полтавщины. - За месяц до этого мне приснился сон. Слышала неизвестный голос, который предупреждал: "Берегите Вику. Не пускайте ее к бабе Наде, потому до 18 лет не доживет". Просила дочь, чтобы берегла ребенка, как зеницу ока. Сама тогда лежала в больнице. До сих пор не могу себя за это простить. Ребенок остался один в доме. Дочь предупредила соседку, что утром поедет в аптеку. Просила присмотреть за Викой. Надя пришла в дом и услышала, что ребенок плачет. Она лежала и тлела. Вместо того чтобы вылить на нее ведро воды, баба схватила синтетический халат и стала им ребенка тушить. Вика от этого начала гореть. Получила 80 процентов ожогов тела. Хочу знать, из-за чего это случилось?".

Вкладывает в конверт последнее фото внуки. Русая девочка в руках держит мягкую игрушку. Биоэнергетик зажигает свечу, сканирует снимок ладонью.

- Смириться с потерей внучки не сможете. Не попрекайте себя, перестаньте обвинять дочь и соседку. Обе жалеют и ругают себя, что в тот день недосмотрели ребенка. Она играла спичками в постели. От этого загорелась одежда. Соседка запаниковала и не сразу поняла, что делает только хуже. Сумейте ее простить. Об этом внучка будет просить у вас, когда станет приходить во сне. Молитесь, чтобы душа девочки обрела покой. Дочь в следующем году забеременеет. Родит мальчика.

"Не могу продать дом, - пишет 50-летняя Ирина из Закарпатья. - Купила его за месяц до кризиса. Сделала капитальный ремонт, провела все коммуникации. А теперь не могу выручить даже то, что вложила в него без ремонта. Дом расположен в 15 километрах от областного центра. Планировала жить там, но все сложилось иначе. Мы теперь с младшей дочерью живем в Киеве на съемной квартире и мечтаем о собственном жилье здесь. Ни продать, ни сдать дом возле Ужгорода не получается".

Биоэнергетик кладет правую руку на фото кирпичного дома с большой верандой.

- Хотите купить жилье в столице - спустите цену на дом. Знаю, что вложили много денег. Но можете потерять еще больше. Только торгуясь, сумеете найти покупателя и продать. В следующем году цены на дома и квартиры упадут. Даже ту сумму, которую дают сейчас, никто не предложит.

"В 22 года узнала, что родители не родные, - пишет 24-летняя Мария из Киевской области. - На чердаке нашла документы об удочерении. Теперь ищу родную мать. Те, кто меня воспитал, не помогают, а мешают поискам. Говорят, ничего хорошего из этого не выйдет. Они знают, кто эта женщина, однако предостерегают от встречи. У меня было счастливое детство. Спасибо им за все, но не могу простить, что не сказали правды. Ходила к гадалке, хотя это грех. Она говорит, что мои биологические родители живы. Но, найдя их, наврежу себе".

- Отыскать биологическую мать не удастся. Давно живет за границей. А с отцом вас разделяют несколько десятков километров. Пьянствует, собственного жилья не имеет. Часто ночует на улице. О вашем существовании не догадывается. Помиритесь и простите родителям, которые усыновили и дали жизнь, о которой другие могут только мечтать. Держали удочерение в тайне, потому что боялись вашей реакции. Хватит чувствовать себя сиротой и жаловаться на жизненные обстоятельства. Наслаждайтесь общением с родителями. Вас объединяют чувства, которые гораздо важнее кровного родства.

"Потеряли сына на войне, - пишет 66-летняя Ольга из Киевской области. - Прошло три года, как невестка заявила, что хочет выйти замуж во второй раз. Мы с отцом понимаем, что ее жизнь должна продолжаться, но хотим лучшего отчима для внука. Она встречается с безработным, который на четыре года ее младше. Что он может дать ребенку? Невестка живет в нашем доме. Боюсь, когда переедет к нему, внука будем видеть редко".

Биоэнергетик кладет ладонь на фото худой и высокой женщины в приталенном бежевом платье. За руку держит школьника с красным портфелем.

- Рановато боитесь второго брака невестки. За мужчину, с которым встречается, замуж не пойдет. Их отношения исчерпают себя к концу зимы. Она не ищет замену вашему сыну. Все бы отдала, чтобы вернуть любимого. Хотя молодая, боится доживать в одиночестве. Мечтает родить дочку. Со вторым мужем ее познакомит свекор. Это будет один из побратимов вашего сына. Хоть и будете относиться с подозрением, но примете его в семью.