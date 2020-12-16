Юлия Тимошенко стала бабушкой в третий раз

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Радуюсь такой замечательной новости! Искренне желаю здоровья, гармонии и всех благ Женечке, ее мужу Артуру и всей семье. Пусть мальчик растет здоровым, смелым, жизнерадостным, общительным, любознательным и целеустремленным", — написала в фейсбуке секретарь депутатской фракции ВО "Батьківщина" в Киевсовете 66-летняя Татьяна МЕЛИХОВА.

8 декабря лидер "Батьківщини" 60-летняя Юлия Тимошенко в третий раз стала бабушкой. Ее дочь Евгения, 40 лет, родила мальчика.

Евгения Тимошенко в браке с одесским бизнесменом 38-летним Артуром Чечеткиным. Он занимается недвижимостью. Женились в 2015-ом. Праздничную церемонию провели в столичном НСК "Олимпийский". Затем продолжили гуляния в Конча-Заспе вблизи Киева. Пригласили 200 гостей. Супруги воспитывают двоих детей: в 2016-м Евгения родила дочь, в прошлом году - сына. Когда девочке исполнилось три месяца, в столичном Владимирском соборе ее окрестил патриарх Филарет.

Ранее Евгения Тимошенко была замужем за британским рок-музыкантом и предпринимателем Шоном Карром. Прожили семь лет. В 2018-м мужчина умер в Праге от заболевания печени.