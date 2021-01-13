У Валерия Илькива отказали внутренние органы

В Тернополе на Микулинецком кладбище похоронили музыканта 33-летнего Валерия Илькива. У него обострилась болезнь поджелудочной железы, отказали внутренние органы.

- Таких музыкантов мало, - говорит товарищ Ростислав Фук, 38 лет. - Валерий удавалось что угодно. Мы виделись редко, потому что у каждого свой график. Но когда пересекались, встречи выходили теплые и дружеские. У него не было превосходства.

Валерий Илькив был гитаристом группы "Ганз Блюз Бэнд". У него остались родители и бабушка.

- Он будет в наших сердцах непревзойденным музыкантом и верным другом. Его музыка будет жить вечно, - говорит лидер группы "Джевелин" Назар Выдыш.

- Валерий всегда был готов помочь, хотя сам никогда не просил о поддержке, - говорит подруга Марьяна Гордий.