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четверг, 23 сентября 2021 06:30

У родственников Тараса Шевченко отобрали 365 картин

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- В советские времена к нам просто приходили и забирали картины. Так наша семья подарила музеям 365 работ, - говорит 51-летняя Людмила Карпенко из Киева. Она - правнучка художника Фотия Красицкого, автора известного портрета Тараса Шевченко. Там он изображен в меховой шапке и кожухе. Художник был внуком сестры Кобзаря Екатерины.

В филиале Национального музея Тараса Шевченко "Хата на Приорке" представили онлайн-музей Фотия Красицкого. Его страничка есть на фейсбуке. Там выставляют фотографии художника, рассказывают истории из его жизни.

- Прадеду в жизни помогала кровная связь с Шевченко, - говорит Людмила Николаевна. - Иначе не смог бы простой парень из черкасского села выучиться в Одесской и Петербургской художественных школах. Была ли мне от этого польза? Не сказала бы. В школе никто никогда не обращал внимания на то, что я родственница главного автора из школьной хрестоматии.

С Людмилой Карпенко гуляем по парку на Приорке. В 1960-1970 годах район застроили многоэтажками. До этого здесь был частный сектор. На Приорке жил Фотий Красицкий. Теперь его дом принадлежит семье Людмилы Николаевны. В него женщина не приглашает.

- Не хочу лишнего внимания. Лакомый кусок земли почти в центре столицы, - объясняет. - В 1980 мать начала пускать людей в дом, чтобы показать, как жили Красицкие. Мне было 14 лет. Чужие по дому ходят, смотрят. Я этого не понимала. Затем у всех исчез искренний интерес к личности Фотия Красицкого. Мать немного впала из-за этого в депрессию. Однако все равно ходили и просили: дайте. Этих коллекционеров больше всего не люблю. Помню, как мне больно было, когда выносили самовар. Он стоял на нашем резном ореховом столе. Я кричала, потому что любила им играть. А бабушка говорила: "Да иди ты! Мы все равно из него давно не пьем, а людям надо". Хорошо, хоть ореховый стол не вынесли, потому неподъемный.

Поднимаемся на гору. Открывается вид на остатки частного сектора. Когда-то землю здесь купила жена Фотия Красицкого. Она умерла за год до рождения Людмилы Карпенко.

- Мне все говорят, что я на нее похожа. Ой, мороз по коже, - проводит рукой по предплечью Людмила Николаевна. - Чувствую крепкую связь с прабабушкой. Ее называли Анна-пророчица. Я тоже вижу людей, как сканером. Прабабушка никогда не работала. Дед ее обеспечивал. У них родились два сына и три дочери. Моя бабушка Галина - средняя. Встречалась с каким-то художником. Поехали отдыхать и она забеременела тетей Милой. У них были непонятные отношения. Она никогда о них не рассказывала. Это все я узнала от соседки.

Во время оккупации бабу Галину с ребенком на руках увидели немцы. Тете Миле было 3,5 года. Измерили бабе ногу - 41-й размер. Дернули за волосы - густая крепкая коса. Заглянули в рот - хорошие зубы. Отправили в Германию, - продолжает Людмила Николаевна. - В концлагере ее отобрали на сельскохозяйственные работы. Среди пленных встретила свою любовь. Мой дед Казимир Покутинский был благородной крови. Добрый и красивый. Баба забеременела моей мамой Софией. Хозяйка-немка даже увезла ее в роддом, а не оставила рожать в сенях. После войны дед просил ехать в Польшу. Баба убедила его отправиться в Украину. В Кагарлыке Киевской области они пережили трехмесячную "чистку" пленников. Баба рассказывала, что в лагере ей с ребенком в день давали кусочек черного хлеба и полстакана воды. Раз надзирательница дала молока, потому что увидела, что моя мать больна. В конце концов бабу отпустили. Почему? Потому что родственница Шевченко.

После советского лагеря баба и дед Людмилы Карпенко приехали на Приорку.

- Соседка рассказывала: "Смотрю, твоя баба идет. На руках несет ребенка. А у нее - такой красивый муж с голубыми глазами", - вспоминает Людмила Николаевна. - Все думали, что баба погибла в Германии. А она вернулась. Да еще и с красивым мужем и ребенком на руках. Соседи, конечно же, доложили Галька из Германии привезла немца. Деда Казимира на третий день наши районные милиционеры забрали. Больше его никто не видел. А баба никогда не вышла замуж. Каждый раз, когда я спрашивала - кто мой дедушка, слышала ответ: "Люда, не спрашивай меня".

Людмила Карпенко имеет свою туристическую фирму. В 43 года начала рисовать. В браке. Родила сына и дочь.

Автор: Анна БАЛАКИР
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