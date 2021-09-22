У Павла Грабовского было больное сердце

Во Львове из-за проблем с сердцем умер клавишник группы "Клуб шанувальників чаю" 53-летний Павел Грабовский.

- Паша всегда был замкнутый - говорит друг и музыкант Олег Сук, 56 лет. - Никогда не выдавал чувства. Был эмоциональный в музыке, лирике. Для друзей мог сделать все. Я стал свидетелем, как он начистил рожу гопнику в трамвае в начале 1990-х. Тот приставал к его подруге. Последний раз видел Павла два года тому назад. Зашел ко мне с товарищем. Немного посидели на кухне, позже он наиграл клавишную партию на одну песню. Не знал, что это будет последняя встреча.

Артроковую группу "Клуб шанувальників чаю" создали в 1989 году. Фронтменом стал Александр Ксенофонтов, продюсер и муж певицы Русланы. Группа насчитывала семь человек. В 1993-м перестала существовать, а участники занялись сольными проектами.

У Павла Грабовского остались жена и сын.