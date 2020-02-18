У Ольги Шеремет оборвался тромб

11 февраля в Киеве умерла журналистка 40-летняя Ольга Шеремет. У нее оборвался тромб.

— Вечером накануне смерти видела Ольгу. Она сделала всю свою редакционную работу. Когда собиралась домой, пожелала всем хорошего вечера. Но как-то устало это все прозвучало. Утром ее не стало, - говорит журналистка 25-летняя Юлия Конишевская.

В последнее время Ольга Шеремет работала на Украинском радио и портале "Общественное". Прославилась репортажами из Верховной Рады и Кабмина.

- Ольга любила политику — - говорит Конишевская. — У нее постоянно были интересные и креативные идеи. Когда мы искали темы для сюжетов, она вызванивала потенциальных спикеров. Вся отдавалась работе. Всегда успевала. Мы называли ее "живчиком".

Ольга Шеремет любила путешествовать. На выходные старалась ехать за город.

— Восхищалась ее умением не концентрироваться на проблемах, а находить время на путешествия, театры и концерты. Ольга была положительная и коммуникабельная. Кажется, со всеми находила общий язык. Ей доверяли и верили. С ней хотелось делиться личным, — вспоминает редактор "Общественного" Елена Богданёк. — Мы познакомились в 2007-м, когда работали в парламенте. Я — от Украинского радио, Ольга — от радио "Эра". Профессиональная, опытная, осведомленная в политической ситуации. Если нужно разработать какую-то сложную тему — это к Ольге. Ее материалы получались яркие, интересные и понятные. Ее сюжеты для меня всегда были песней. Слушала их и говорила: "Олечка, это прекрасно!"

Собственной семьи Ольга Шеремет создать не успела. С ней прощались дважды — в Киеве и Ивано-Франковске, откуда была родом.