У Галины Канарской осталась дочь

Во Львове на 64-м году умерла театровед и драматург Галина Канарская. Остались муж и дочь.

Галина Канарская родилась в Казахстане, куда репрессировали ее отца - священника Украинской греко-католической церкви Павла Брицкого. Когда ей было 6 месяцев, с матерью вернулись в Украину. Получила высшее образование. Всю жизнь работала во Львовском театре "Воскресіння".

- Знала Галину с детства. Была подругой нашей семьи, часто приходила в гости, - рассказывает Ксения Федоришина, 40 лет. - В 1990 году во Львове создавали театр "Воскресіння". Она одна из первых поддержала этот проект. Была среди тех, кто открывал театр. Работала завлитом. Готовила много статей. Написала текст к детскому спектаклю "Николай", который до сих пор показывают. Ни один спектакль не проходил без ее участия. Даже когда уже не работала, всегда приходила и писала хорошие отзывы. Последний раз была на премьерном спектакле в январе. Добрый, искренний и открытый человек.