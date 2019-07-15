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вторник, 16 июля 2019 11:34

"Тихо протянул, что любит. Сказала, раз вышел из комы, пора жениться"

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- Небольшую свадьбу готовили на конец июня. Мне купили свадебное платье и туфли, а Саше - костюм. Планировали гулять в моем родном Вознесенске на Николаевщине. Заказали ресторан, в котором раньше работала администратором. Но Саша получил ранение. Это перечеркнуло все наши планы, - говорит 22-летняя Анна ЧУБЧИК. В областной клинической больнице им. Ильи Мечникова в Днепре вышла замуж за киборга Александра БЕСПАЛОВА, 24 года, из Николаева.

21 мая Александр Беспалов на Донбассе получил тяжелое ранение. Пуля прошла через глаз и остановилась у затылочной кости. После операции 11 дней был в коме.

- Навещала любимого изо дня в день, - рассказывает Анна Чубчик. - Меня спрашивали, или еще не задолбалась. Пугали, что может остаться дурачком. Но я не собиралась от Саши отказываться. Уже даже смирилась с мыслью, что буду за ним ухаживать. Решила: значит, такая у меня судьба. И когда он пришел в себя, поняла, что остался таким, как и был до ранения.

Держала его за руку. Саша открыл глаза и моргнул мне. Начал шевелить губами. Узнал. Затем тихо протянул, что любит меня. Сказала: "Раз вышел из комы, пора жениться".

За день оформили документы для росписи. Провести церемонию венчания пригласили местного священника.

- Я быстро побежала в магазин. Купила обычное платье. Волонтер Майя Норкина сделала мне прическу и макияж. Кольца у нас были, еще раньше их купили, - говорит невеста. - Никогда не думала, что придется расписываться в таком месте. Наша свадьба запомнится на всю жизнь. Смонтируем фильм и посмотрим через лет 20-30. Родители хотели приехать на роспись в реанимацию. Отговорила.

Торжество проведут после выздоровления Александра. Он уже поднимается с постели, понемногу ходит.

- У Саши прекрасный аппетит и каждый раз повторяет, как хорошо, что я вкусно готовлю. Всегда просит купить еще что-то сладенькое. Любит фрукты, тортики, пироженки и йогурты, - говорит Анна. - Из-за травмы у Саши работает только половина головного мозга. Должны сделать еще две операции: вставлять кость в череп и глазной протез. После этого планируем отправить Сашу на реабилитацию за границу.

Сейчас Анна Чубчик - на шестом месяце беременности. Ждут сына.

- Каждый день Саша гладит живот. Обещает прийти на выписку малыша, как новая копейка. Назовет сына Алексеем. Затем планируем родить дочь. Имя для нее уже я выбрала - Ангелина. Теперь у Саши есть ради кого жить. Он смирился, что нет глаза. Бывает, задумывается, как ему сжечь того сепара, который его подстрелил. Останавливаю. Врачи с того света вернули, а он опять на войну рвется. Не пущу уже никуда.

Пара познакомилась случайно на скамейке у подъезда дома, где живет сестра Анны.

- Саша смотрел на меня, а потом выпалил: "А ты не взлетишь с такими ресницами?" Подумала, дурачок какой-то. Посмеялись и снова встретились через месяц. Я устроилась в кредитную компанию. Он пришел оплатить кредит за товарища, который не смог сам приехать. Потом попросила, чтобы подключил мне стиральную машинку. Накормила его борщом со свиными ребрышками. С тех пор начали встречаться. Саша забирал меня с работы. Ходили в кино. Раз в месяц ездили к моим родителям в гости.

Через три месяца после знакомства Александр поехал в зону ООС. Когда узнал о беременности любимой, решил бросить военную службу.

- Родители уже ждут нас дома, - говорит Анна. - Будем жить с ними в двухэтажном доме. Мама сразу сказала: "Дочка, не переживай. Поможем. На ноги поставим Сашу. Будет ходить с папой на рыбалку". Саша - сирота. Мамы не стало, когда был маленький. Отец умер в прошлом году от рака.

Автор: Татьяна САРАХАН
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16
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