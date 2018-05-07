"Теряю финансово. Но это — мой фронт. Я не сдамся"

 
Ексклюзивы
1/5
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Просмотров: 495
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 405
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2268
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 9432
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1233
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1440
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 243
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 7389
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
2 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
2
2
2
2
3
Дарья Косарь делает картины из фруктов и колбасы
Дарья Косарь делает картины из фруктов и колбасы
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мирослава Поповича похоронили рядом с Сергеем Якутовичем
Мать восьмерых детей родила тройню
Мать восьмерых детей родила тройню
Венок из воска делали больше недели
Венок из воска делали больше недели
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Три воина погибли на Донбассе 17 октября
Интервью
1/5
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 5319
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2070
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4644
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6156
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 828
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 225
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
вторник, 08 мая 2018 06:30

"Теряю финансово. Но это — мой фронт. Я не сдамся"

  Комментировать
 

— Я долго отказывалась от этой роли. Боялась провала. Не хотела испортить ту работу, которую мы сделали в театре, — говорит актриса 43-летняя Ирма Витовская. Она сыграла бабу Присю в фильме "Врата", который в этом году выйдет на экраны. Создан по пьесе украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

Вы сыграли бабу Присю и в театральной версии пьесы — представлении Стаса Жиркова "Сталкеры" в Молодом театре. Чем отличаются эти работы?

— У нас вышли два разных персонажа.

В театре баба Прися — это поколение 1920-х, которое знало, что такое голод, репрессии, война. Одна оккупация, вторая. Это человек, который использует все — чтобы выжить.

Кино делается другими средствами. В фильме это женщина, которая восемь лет не общалась с людьми. Она убивает добычу, не всегда имеет где помыться. Это — животный мир. В 86 лет бабка крепкая. Она олицетворяет образ вечной бабы, стихии, лесовика.

Для меня это возможность сыграть роль женщины, почти вдвое старшей. С другим опытом, историей, судьбой. Это тот путь, который я никогда не пройду.

Как вас "превратили" в 86-летнюю?

— Наши мастера сделали уникальный грим. Его накладывали ежедневно по 2 часа. Настояла: никаких линз в глаза, потому что я не сыграю. Единственный секрет — просила, чтобы на одно веко лепили больше силикона, чтобы его было трудно открывать. И это на экране дало впечатление начальной старческой катаракты.

Для меня это была чрезвычайная жертва физическая. По 12 часов в силиконе. Потом долго лечила кожу. Губы облазили. Эмаль на зубах восстанавливала. Ела раз в день — мне отклеивали губы в полчетвертого дня.

Мы жили в Овруче Житомирской области. А ездили в заброшенные чернобыльские села. Несколько часов лесом. Меня будили в три ночи. В 5:00 — уже на площадке. Завтракаю бутербродом с кофе. Два часа на грим: рисуют все прожилки, пигментные пятна. И так — каждое утро. Работа с 7:00 и пока видно на улице. В 23:00-23:30 я возвращалась в гостиницу.

Чернобыльская зона произвела впечатление?

— В лесах видела гадюк, волков — возрожденную природу. Однажды лось вышел навстречу.

Мы снимали в доме одной женщины. Ее дети после смерти матери сдали нам этот дом. Там были иконы, мебель, тарелки, печь, кровать, лавка. Женщина заготовила себе большой дубовый полесский крест. Но похоронили ее под традиционным памятником. Крест стоял в сарае. Мы его использовали в съемках: в крышах креста зритель видит бабу и внука. Она осознает, что ребенок погибнет.

По дороге к съемочной площадке проходили кладбища. Полищуки вешают там рушники. Где семьи приезжают на могилы — рушники свежие, белые. Где не были давно — выцвелые, желтые. А где-то колышется только черная тряпка, может, семьи уже и нет.

В этом году выйдет фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", в котором вы сыграли жену главного атамана войск Украинской Народной Республики Ольгу. Чем привлекла эта роль?

— Мой персонаж раскрывает — какой Петлюра дома, какой он как человек. Они встречаются в гостинице в Париже. Жизнь превратилась в постоянное прятанье, страх. Она говорит: я выходила не за атамана, а за парня, который красиво пел и мне нравился. Есть слабина уставшей женщины. Когда Муравьев (командир отрядов Красной гвардии, организатор массовых убийств в украинской столице в 1918 году. — ГПУ) стоит под Киевом, она говорит: "Все уезжают!" Будто подбивает его бежать. А потом осекается — понимает, кому она это говорит.

Играть человека в момент слома — интереснее всего.

Какими чертами, знаниями, навыками должен владеть актер?

— Актеры должны читать, смотреть визуальное искусство — выставки, живопись, дизайн. Слушать музыку, оперу. Актер вбирает из жизни разных персонажей. А затем — в какой-то момент — отражает их. Так у меня было с Лесей (первый украинский комедийный сериал "Леся+Рома", где Ирма Витовская сыграла вместе с Дмитрием Лаленковым. Шел с 2005-го по 2008 год. — ГПУ). Таких женщин много. Это сборные тараканы всех мужчин и женщин.

Канал "ІСТV" начал отбирать актеров для продолжения сериала "Леся+Рома". Вы не будете принимать в нем участие?

— Сериал заканчивался тем, что Леся с Ромой усыновили 5-летнюю девочку Жужу. И Леся забеременела. Его можно было бы продолжать, показав конфликт с детьми, которые выросли за 10 лет. Например, девочке 16, она вся окунулась в науку, не интересуется ребятами. И это трагедия для Леси. Тогда я понимаю, для чего возвращаться к этому формату. Но в нынешнем проекте не вижу ничего нового.

Кого мечтаете сыграть?

— Мечтаю воплотить поэтессу Елену Телигу (украинская публицистка, деятельница Организации украинских националистов. Ее с мужем гитлеровцы расстреляли в Бабьем Яру в Киеве в 1942 году. — ГПУ). Она мне запала в сердце, еще когда я с детской коляской гуляла в парке Киевского политехнического университета. Там есть памятник — Телига на скамье.

Мне нравится ее бескомпромиссность. Фигура, которой нам сейчас не хватает. Подвиг — это ежедневный гражданский труд, говорила она. И она в конечном итоге выиграла — потому что сидит в парке со студентами. Они возле нее разговаривают, вешают рюкзаки ей на руку.

Вы с начала войны не снимаетесь в российском кино.

— Да, я отказалась от российских проектов. За четыре года не имела ни одного. Теряю финансово. Но это мой фронт. Я не сдамся.

Однако остается вопрос к государству: почему украинский кинематограф не развивался в течение 15 лет? Государство должно было бы поддерживать исполнителей, которые разговаривают на украинском. Такой артист даже молчит на своем языке в кадре — взглядом, ударением, привычкой.

А какое государство мы строим, если некоторые наши преподаватели, которые сами снимаются в российских фильмах, советуют учить русский. Что вы здесь делаете? Ничего вам не мозолит? Что наши ребята возвращаются без рук, без ног, без жизни. Простить можно многое, но не продажу страны.

49 украинских фильмов выйдет в прокат в этом году, по информации Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Сыграла в более чем 30 лентах

Ирма Витовская родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. Родители — инженеры. Закончила Львовский государственный музыкальный институт. В 1998-м переехала в Киев. Работает в Молодом театре.

Сыграла роли в более чем 30 кинолентах. За ситуативную комедию "Леся+Рома" получила премию "Телетриумф", во второй раз — за сериал "Лист ожидания". Награждена "Киевской пекторалью" за роль бабы Приси в представлении "Сталкеры".

Заслуженная артистка Украины.

Два года подряд входит в рейтинг "100 влиятельных женщин Украины", по версии журнала "Фокус".

Замужем в третий раз. Муж — бизнесмен Виталий Ванца. Воспитывают 6-летнего сына Ореста.

— Мы любим путешествовать. Путешествия развивают — новый уголок, другие люди. Смысл в том, чтобы узнавать больше. Иван Яковлевич Франко знал 14 языков, писал много. Леся Украинка за два месяца выучила грузинский, когда влюбилась. Каждое поколение в чем-то круче. Но сколько мы не взяли с тех времен, — говорит Ирма Витовская.

Делает куклы-мотанки.

Автор: Ирина БУЛАНЕНКО, Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Теряю финансово. Но это — мой фронт. Я не сдамся"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
мая

Елена Блаватская убежала от мужа после 3 месяцев брака

Самое читаемое
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
Сказочная принцесса Ким Кардашьян вышла в свет в прозрачных штанах
7
 Просмотров: 45654
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 33482
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 32806
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 31272
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві 8 Просмотров: 24458
Люди
Дарья Косарь делает картины из фруктов и колбасы
Дарья Косарь делает картины из фруктов и колбасы
2
 Просмотров: 54
"Против президента уголовное дело может возбудить только генпрокурор. А они — кумовья"
"Против президента уголовное дело может возбудить только генпрокурор. А они — кумовья" Просмотров: 9
Мать Михаила Жизневского похоронили рядом с сыном
Мать Михаила Жизневского похоронили рядом с сыном Просмотров: 18
"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут"
"К найденному брату все по очереди ездят и что-то везут" Просмотров: 315
"Я убежала. Документы не вернули"
"Я убежала. Документы не вернули" Просмотров: 180
Больше всего комментируют
67
Выборы-2019: в Кремле нашли способ победы пророссийского кандидата
10
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
8
От боевика Лусварги отказалось посольство Бразилии
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
7
Россия намерена покинуть Донбасс - Гримчак
Голосов: 2670
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua