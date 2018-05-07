"Теряю финансово. Но это — мой фронт. Я не сдамся"

— Я долго отказывалась от этой роли. Боялась провала. Не хотела испортить ту работу, которую мы сделали в театре, — говорит актриса 43-летняя Ирма Витовская. Она сыграла бабу Присю в фильме "Врата", который в этом году выйдет на экраны. Создан по пьесе украинского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен".

Вы сыграли бабу Присю и в театральной версии пьесы — представлении Стаса Жиркова "Сталкеры" в Молодом театре. Чем отличаются эти работы?

— У нас вышли два разных персонажа.

В театре баба Прися — это поколение 1920-х, которое знало, что такое голод, репрессии, война. Одна оккупация, вторая. Это человек, который использует все — чтобы выжить.

Кино делается другими средствами. В фильме это женщина, которая восемь лет не общалась с людьми. Она убивает добычу, не всегда имеет где помыться. Это — животный мир. В 86 лет бабка крепкая. Она олицетворяет образ вечной бабы, стихии, лесовика.

Для меня это возможность сыграть роль женщины, почти вдвое старшей. С другим опытом, историей, судьбой. Это тот путь, который я никогда не пройду.

Как вас "превратили" в 86-летнюю?

— Наши мастера сделали уникальный грим. Его накладывали ежедневно по 2 часа. Настояла: никаких линз в глаза, потому что я не сыграю. Единственный секрет — просила, чтобы на одно веко лепили больше силикона, чтобы его было трудно открывать. И это на экране дало впечатление начальной старческой катаракты.

Для меня это была чрезвычайная жертва физическая. По 12 часов в силиконе. Потом долго лечила кожу. Губы облазили. Эмаль на зубах восстанавливала. Ела раз в день — мне отклеивали губы в полчетвертого дня.

Мы жили в Овруче Житомирской области. А ездили в заброшенные чернобыльские села. Несколько часов лесом. Меня будили в три ночи. В 5:00 — уже на площадке. Завтракаю бутербродом с кофе. Два часа на грим: рисуют все прожилки, пигментные пятна. И так — каждое утро. Работа с 7:00 и пока видно на улице. В 23:00-23:30 я возвращалась в гостиницу.

Чернобыльская зона произвела впечатление?

— В лесах видела гадюк, волков — возрожденную природу. Однажды лось вышел навстречу.

Мы снимали в доме одной женщины. Ее дети после смерти матери сдали нам этот дом. Там были иконы, мебель, тарелки, печь, кровать, лавка. Женщина заготовила себе большой дубовый полесский крест. Но похоронили ее под традиционным памятником. Крест стоял в сарае. Мы его использовали в съемках: в крышах креста зритель видит бабу и внука. Она осознает, что ребенок погибнет.

По дороге к съемочной площадке проходили кладбища. Полищуки вешают там рушники. Где семьи приезжают на могилы — рушники свежие, белые. Где не были давно — выцвелые, желтые. А где-то колышется только черная тряпка, может, семьи уже и нет.

В этом году выйдет фильм "Тайный дневник Симона Петлюры", в котором вы сыграли жену главного атамана войск Украинской Народной Республики Ольгу. Чем привлекла эта роль?

— Мой персонаж раскрывает — какой Петлюра дома, какой он как человек. Они встречаются в гостинице в Париже. Жизнь превратилась в постоянное прятанье, страх. Она говорит: я выходила не за атамана, а за парня, который красиво пел и мне нравился. Есть слабина уставшей женщины. Когда Муравьев (командир отрядов Красной гвардии, организатор массовых убийств в украинской столице в 1918 году. — ГПУ) стоит под Киевом, она говорит: "Все уезжают!" Будто подбивает его бежать. А потом осекается — понимает, кому она это говорит.

Играть человека в момент слома — интереснее всего.

Какими чертами, знаниями, навыками должен владеть актер?

— Актеры должны читать, смотреть визуальное искусство — выставки, живопись, дизайн. Слушать музыку, оперу. Актер вбирает из жизни разных персонажей. А затем — в какой-то момент — отражает их. Так у меня было с Лесей (первый украинский комедийный сериал "Леся+Рома", где Ирма Витовская сыграла вместе с Дмитрием Лаленковым. Шел с 2005-го по 2008 год. — ГПУ). Таких женщин много. Это сборные тараканы всех мужчин и женщин.

Канал "ІСТV" начал отбирать актеров для продолжения сериала "Леся+Рома". Вы не будете принимать в нем участие?

— Сериал заканчивался тем, что Леся с Ромой усыновили 5-летнюю девочку Жужу. И Леся забеременела. Его можно было бы продолжать, показав конфликт с детьми, которые выросли за 10 лет. Например, девочке 16, она вся окунулась в науку, не интересуется ребятами. И это трагедия для Леси. Тогда я понимаю, для чего возвращаться к этому формату. Но в нынешнем проекте не вижу ничего нового.

Кого мечтаете сыграть?

— Мечтаю воплотить поэтессу Елену Телигу (украинская публицистка, деятельница Организации украинских националистов. Ее с мужем гитлеровцы расстреляли в Бабьем Яру в Киеве в 1942 году. — ГПУ). Она мне запала в сердце, еще когда я с детской коляской гуляла в парке Киевского политехнического университета. Там есть памятник — Телига на скамье.

Мне нравится ее бескомпромиссность. Фигура, которой нам сейчас не хватает. Подвиг — это ежедневный гражданский труд, говорила она. И она в конечном итоге выиграла — потому что сидит в парке со студентами. Они возле нее разговаривают, вешают рюкзаки ей на руку.

Вы с начала войны не снимаетесь в российском кино.

— Да, я отказалась от российских проектов. За четыре года не имела ни одного. Теряю финансово. Но это мой фронт. Я не сдамся.

Однако остается вопрос к государству: почему украинский кинематограф не развивался в течение 15 лет? Государство должно было бы поддерживать исполнителей, которые разговаривают на украинском. Такой артист даже молчит на своем языке в кадре — взглядом, ударением, привычкой.

А какое государство мы строим, если некоторые наши преподаватели, которые сами снимаются в российских фильмах, советуют учить русский. Что вы здесь делаете? Ничего вам не мозолит? Что наши ребята возвращаются без рук, без ног, без жизни. Простить можно многое, но не продажу страны.

49 украинских фильмов выйдет в прокат в этом году, по информации Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Сыграла в более чем 30 лентах

Ирма Витовская родилась 30 декабря 1974 года в Ивано-Франковске. Родители — инженеры. Закончила Львовский государственный музыкальный институт. В 1998-м переехала в Киев. Работает в Молодом театре.

Сыграла роли в более чем 30 кинолентах. За ситуативную комедию "Леся+Рома" получила премию "Телетриумф", во второй раз — за сериал "Лист ожидания". Награждена "Киевской пекторалью" за роль бабы Приси в представлении "Сталкеры".

Заслуженная артистка Украины.

Два года подряд входит в рейтинг "100 влиятельных женщин Украины", по версии журнала "Фокус".

Замужем в третий раз. Муж — бизнесмен Виталий Ванца. Воспитывают 6-летнего сына Ореста.

— Мы любим путешествовать. Путешествия развивают — новый уголок, другие люди. Смысл в том, чтобы узнавать больше. Иван Яковлевич Франко знал 14 языков, писал много. Леся Украинка за два месяца выучила грузинский, когда влюбилась. Каждое поколение в чем-то круче. Но сколько мы не взяли с тех времен, — говорит Ирма Витовская.

Делает куклы-мотанки.