Светлана Степовая не успела повезти дочь на море

Отметили девятины по учительнице 42-летней Светлане Степовой из села Волчинец Козятинского района Винницкой области. 17 октября погибла вблизи соседнего села Юровка за рулем собственной "Лады". В тамошней школе работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

- В тот день Светлана ехала в район на педсовет, - рассказывает директор школы 44-летняя Алла Залюбивская. - Водитель, который двигался в противоположном направлении, выехал на встречную полосу и влетел в ее машину. Светлана была очень осторожной, скорости не превышала. Права получила четыре месяца назад.

Светлану Степовую похоронили в родном селе. В районе по ней объявили траур. Запланированные раньше праздничные мероприятия отменили.

- В школе давит тишина. Кажется, сейчас Светлана зайдет и заговорит. Ее голос был самым узнаваемым. Такое ощущение, что у нас вырвали кусок души. Коллектив и учащиеся подавлены. Когда дети узнали об аварии, не сдерживали слез, - говорит Алла Александровна. - Каждый день ездила на работу за 15 километров. Мечтала купить авто, чтобы ни от кого не зависеть. Два года собирали деньги, чтобы его приобрести. Была очень целеустремленной. Сдала на права с первого раза. Не пропустила ни одного урока.

Светлана Степовая высадила сотни цветов вокруг школы. С ландшафтным дизайнером мечтала разбить там сад и цветник. У нее осталась 8-летняя дочь Виктория. В следующем году с мужем Александром планировала повезти ее на море.