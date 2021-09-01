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четверг, 02 сентября 2021 05:50

Светлана Палюшок собрала семь тысяч шоколадных оберток

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- Все началось в детстве. Любила обертки, потому что на них изображали сказочных героев. Первый альбом у меня с 1965-го. С тех пор каждый год по одному собирала, - говорит 67-летняя Светлана ПАЛЮШОК из Львова. С 1960 года коллекционирует шоколадные обертки. Имеет их более 7 тыс. И единственная в мире собирает такие из миниатюрных плиток.

- В детстве была в восторге от львовской фабрики "Свиточ". Там выпускали целые серии. Бегала по городу и покупала в разных магазинах, подбирая коллекцию аквариумных рыбок или лошадей. Выпускали еще "Детский шоколад" с сериями "Цирк", "Театральный", "Басни Крылова", "Гвардейский", "Сказки Пушкина". Был и "Дорожный шоколад" с изображениями автобусов, самолетов и автомобилей, - рассказывает Светлана Палюшок. - Родные и друзья помогали. От старшей сестры есть самый давний экземпляр - шоколад львовской фабрики "Большевик" 1953 года. Кто где был, мне всегда привозили. Я ставила условие: шоколад - ваш, а обертка моя.

Когда начала собирать, складывала все в альбомы для рисования.

- Хранила в шкафах. Когда нужно было что-то найти, переносила из одного в другой. Впоследствии взяла и посортировала все по фабрикам. Теперь искать легче. Так же у меня есть альбом с обертками от конфет. Перестала их собирать, когда вместо бумажных стали делать целлофановые.

Светлана Палюшок работает в специализированной библиотеке для людей с недостатками зрения.

- Читатели знают о моем увлечении и помогают. Однажды мать незрячего ребенка заказала шоколад на празднование Дня учителя. Затем учительница принесла мне коробочку с обертками. Еще одна читательница летела за границу и в самолете ее угостили шоколадом. Попросила осторожно открыть, чтобы не повредить. Привезла обертку мне.

Коллекционеры часто бывают неадекватные. Как-то отдыхала в Египте и увидела на полу отеля бумажку от шоколадки "Мишка на севере". Не обращала ни на кого внимание, подняла. Там же встретила мужчину из Львова. Обратился, когда услышал родной язык. Обменялись телефонами, начали дружить. Через некоторое время прислал мне обертки с фотографиями игроков немецкой футбольной команды "Бавария". Я пищала от восторга.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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