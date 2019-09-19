"Субсидию нам не дадут, потому что дочери — в Польше"

"10 лет тому назад младшая дочь вышла замуж, — пишет винничанка 53-летняя Лидия Владимировна. — Двое деток, сама часто болеет. Муж ее на заработках в Польше. Его мать и сестра постоянно вмешиваются в семейную жизнь. Свекровь общается с бывшей девушкой сына и до сих пор хочет, чтобы он был с ней. Мою Юлю на каждом шагу пытается задеть и учит жить".

Вкладывает в конверт фото дочери. Юлия в красном гольфе. Губы накрашены розовой помадой. Письма комментирует киевский биоэнергетик Мирослав Олийнык.

— Жить станет спокойнее, когда изменит отношение к свекрови. Ее замечания и ультиматумы давно пора игнорировать. Свекровь не будет донимать, когда сын с семьей отселится. Скоро муж вернется с заработков. Супруги решатся на переезд из родительского дома. На некоторое время конфликт погаснет окончательно. Когда будет приходить навестить внуков, снова будет браться за свое. Оставайтесь любезной и не ссорьтесь с ней в присутствии мужа.

"40 лет работала за швейным станком, — пишет 65-летняя Нина Андреевна из Волынской области. — Часть своего стажа записала на мужа, а он взял и умер. Теперь у меня всего 1,5 тысячи. А соседка работала меньше меня, а получает 3 тысячи. Внуки говорят: "Бабушка, давай мы скинемся и тебе стаж докупим". А я уже ничего не хочу. Говорю: "Вы мне лучше путевку на тот свет купите. Потому что жить стало дорого. Построили с дедом большой дом, а он пустует. Боюсь зимы. Субсидии нам не дадут, потому что дочери — в Польше на заработках, сын — в Испании. Внуки учатся в Киеве".

- Соглашайтесь на материальную помощь, которую предлагают дети и внуки. Зря переживает из-за отсутствия субсидии. Дети зарабатывают достаточно, чтобы оплатить коммунальные услуги. Не вините их в том, что уволились и уехали за границу. Чувствуете себя одинокой. Ждите на Покров гостей. Вернутся на несколько недель ваши дети. Затеют в доме ремонт. Операцию по удалению катаракты запланируйте на конец осени.

"У мужа - любовница, — пишет 42-летняя Оксана из Житомирской области. — О ее существовании я узнала в 2017-ом. Два года Саша живет на две семьи. Будни проводит с нами, на выходные едет к ней. Просит у меня развод, но у нас шестеро детей. Боится, что отсужу у него алименты. Часто спрашиваю себя, почему он пошел к другой. Она на два года меня старше, но ухаживает за собой. Постоянно по салонам красоты ездит. Имеет фирму по продаже семян. Не держу его, потому что у самой не осталось чувств. Знаю, что дети ему этого не простят".

Биоэнергетик зажигает свечу. Обводит ею вокруг фото кудрявой брюнетки с родинкой на подбородке.

- Не готовы отпустить мужа к другой. Хоть обижаетесь на него и вряд ли сумеете простить измену, но боитесь, что дети потеряют отца. Любовница скоро забеременеет. Александр снова заведет разговор о разводе. Не сможете договориться о размере алиментов. Взамен он предлагает квартиру, в которой живете сейчас. Не соглашайтесь на уговоры. Своих детей из жилья он не выселит, но оставить вас без денег может. Эти вопросы придется решить через суд.

"Я мама двух дочек, — рассказывает в письме Галина, 50 лет, из города Белая Церковь на Киевщине. — Младшая вышла замуж, а старшая — нет. Ей 30 лет, а она постоянно одна. Возможно, осталась одна, потому что младшая вышла замуж раньше старшей. Говорят, так нельзя".

- Замуж выдадите дочь в следующем году. С зятем познакомит в начале зимы. Нет на ней венца безбрачия. Осталась в девках, потому что до сих пор не может забыть первую любовь. Пора отпустить воспоминания, жить будущим, а не прошлым. Дважды станет мамой. Первого внука ждите через год после брака.

"Я полюбила женатого мужчину, — пишет винничанка Инна, 32 года. — Познакомились на работе. Начали встречаться в марте. У него есть маленький сын, жена в декрете. Пыталась бросать его. Но через несколько дней меня снова тянет к нему. Обещает: когда сын вырастет, уйдет из семьи. Но я не готова столько ждать. В августе узнала, что беременна. Он в отчаянии. Кричит, что во всем виновата я, потому что разрушила наши планы".

Биоэнергетик достает из конверта фото Инны и Назара. Блондинка в синем берете обнимает бородача в джинсовой куртке. На обороте подпись - "Март 2019".

- Жену не бросит, а вас будет просить сделать аборт. Что бы ни обещал, не соглашайтесь. Сохраните ребенка, которого носите под сердцем. Иначе это может стать вашей последней беременностью. Аборт будет иметь плачевные последствия. О вашем служебном романе жена знает. Сделает все для того, чтобы Назар остался. Вы же будете доказывать его отцовство в суде. Алименты будет платить исправно, но в воспитании ребенка участия принимать не будет. Вы скоро познакомитесь с мужчиной, который заменит сыну отца, а для вас станет любимой половинкой.