"Стали в очередь два месяца тому назад, а к врачу до сих пор не попали"

— В Канаду мы переехали после двух лет неудачных заработков в Польше. Год изучали информацию — какие надо документы, историю страны, интересовались работой, — рассказывает 23-летняя Наталья Малисевич из села Листвин Овручского района на Житомирщине. Переехала с мужем 29-летним Евгением в Канаду три месяца тому назад. Поселились в провинции Нью-Брансуик.

— Перебраться решили в прошлом году. Для выезда должны были подготовить пакет документов. Нужен был международный сертификат на знание языка.

Канадских работодателей искали в интернете. За месяц нашли подходящее место. Отправили резюме. Через несколько дней нам ответили и попросили прислать документы. Рабочую визу мужу сделали по приглашению фирмы, которая берет его на работу. Но нюанс такой, что я могу быть только туристом.

Когда садились в боинг, бросилось в глаза , что на борту грязно. Казалось, цунами прошлось по самолету. В аэропорту Торонто поразило невероятное количество самолетов, которые взлетали одновременно с нескольких полос. А вокруг — серое поле и одноэтажные дома.

Нью-Брансуик - небольшой город. Здесь живут 16 тысяч человек. Говорят по-английски и по-французски. Сначала поселились в отеле. К нам приставили сопроводительницу. Женщина помогала в поисках квартиры и авто.

Жилье сдают исключительно с первого числа месяца. Объявления об аренде дома или квартиры люди вывешивают на заборах. Первое жилье без мебели и техники сняли за 800 долларов (15 тыс. грн. — ГПУ). Сюда же входила оплата коммуналки. Вода здесь бесплатная.

В городе сдают в аренду большие имения, переоборудованные в несколько квартир. Мы сняли квартиру-студию с большими окнами от пола до потолка. Ее переоборудовали в бывшем спортивном магазине. Позже узнали, что апартаменты с мебелью можно арендовать дешевле.

Эмигранты покупают жилье в кредит на 20-25 лет под 3-5 процентов годовых. В среднем в нашем городе стоит 120-230 тысяч долларов. В крупных городах Торонто или Оттава цены переваливают за миллион-два.

Единственный недостаток города — нет рядом с домом супермаркетов. Ближайший к нам в 15 километрах. Раз прошлись с пакетами и начали искать машину. Здесь трудно найти ухоженную. В них возят собак, кошек. Если где-то поцарапали верх, баллончиком загрунтовали и так с пятнами ездят. Люди не заморачиваются этим. Могут иметь роскошное поместье, а машина - тарадайка. Для них — это не показатель достатка.

С покупкой авто нам повезло больше. "Хюндай элантру" 2010 года взяли за 4 тысячи долларов. Она с автоматической коробкой передач, кондиционером, не битая и не ржавая. Нашли машину по объявлению в соседнем городе. Хотя о продаже авто местные тоже вывешивают информацию на заборах. Нашу продавал 92-летний мужчина, который в 84 года купил ее из салона и почти не ездил.

В центре поддержки эмигрантов нам оформили медицинскую страховку. За нее не платили. Благодаря ей можем лечиться у любого специалиста, за исключением офтальмолога и стоматолога. Проблема с семейными врачами. Стали в очередь два месяца тому назад, а к врачу до сих пор не попали.

187 000 гривен надо иметь для выезда в Канаду. При пересечении границы нужно 4 тыс. канадских долларов — 75 тыс. грн. Если в Канаду приглашают высококвалифицированного специалиста, то следует везти 15 тыс. канадских долларов — 280 тыс. грн на специалиста и по 47 тыс. грн на каждого следующего члена семьи. Украинцы тратят почти пять лет, чтобы заработать деньги на эмиграцию в Канаду.

"В Макдональдзе работала на гриле. Часто обжигала руки"

— В Украине выучилась на юриста. Но работу найти не смогла. Устроилась администратором в торговом центре. Родители подталкивали поехать на работу за границу вместе с мужем. Мол, молодые, детей еще нет. Рассматривали Чехию. Параллельно узнавали пути, куда еще можно выехать, - говорит 23-летняя Наталья Малисевич из села Листвин Овручского района на Житомирщине.

— Чехия не подошла. Визу выдавали только на три месяца, а стоила почти 360 долларов. Списались с товарищем, который работал в польском городе Катовице. Помог с приглашением. Когда приехали, сказал — фирма закрывается. Работы нет.

Разговорились возле автобуса с мужчинами, которые ехали домой в Украину. Они помогли устроиться на автозавод. Мужа взяли водителем. Я собирала запчасти к машинам. Иногда так руки немели, что не могла одеться. Жила в 20 километрах от работы. Утром везло, что муж завозил на машине. Обратно добиралась автобусом с пересадками 2 часа.

Через полгода виза закончилась. Когда вернулись во второй раз, меня поставили за агрегат, который бился током и летели искры. Отказалась работать. Просила дать другую работу. Вместо этого уволили. Муж предложил пойти в "Макдональдз". Там в коллективе — одни поляки. Все смотрела на меня оценивающе. Работала на кухне с грилем. Часто обжигала руки. Не выдерживала этого. Когда муж забирал с работы, спрашивала — зачем сюда приехали. Что здесь делаем с высшим образованием. Когда ехали домой на рождественские праздники, впервые он предложил переехать в Америку или Канаду.