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пятница, 17 мая 2019 06:05

Сколько времени тратите на уборку?

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Екатерина Беляева, 26 лет, торговый менеджер, Киев:

- Растягиваю на выходные. Сначала все выбрасываю, перебираю и складываю. Потом - пылесошу, мою пол, стираю и глажу.

Инна Хоменко, 44 года, учитель, Львов:

- Генеральную уборку устраиваю три раза в год: перед Рождеством, Пасхой и 1 сентября. Стараюсь все сделать за день. Дети занимаются своими комнатами, я спальней, залом, кухней, коридором. Туалет и ванная - на муже.

Ирина Ломаченко, 28 лет, в декретном отпуске, Винница:

- В декрете - полгода. Поубирать с ребенком на руках редко удается. Вызываю помощницу. Женщина из соседнего дома за 3 часа наводит порядок в нашей квартире. Плачу 300 гривен. Я в это время гуляю с малой.

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