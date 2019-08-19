Сергей Пресняков учил детей английскому в Китае

27-летний Сергей Пресняков из Черкасс преподавал английский детям в китайском Пекине.

- Нашел знакомого, который уже был в Китае. Он рассказал, как туда попал. Решил и себе попробовать. За программу заплатил 27 тысяч гривен. Они быстро окупились - жилье было бесплатное, а моя средняя зарплата там составляла около 40 тысяч гривен.

Уровень английского почти не проверяли. Имел две группы по 18 учеников. Основная моя задача была играть с детьми, но говорить на английском. Они там гиперактивные и никого не слушают.

Были проблемы из-за того, что мальчика взял за кофту и легонько толкнул, чтобы успокоить, когда помогал ему надевать куртку. Это зафиксировали камеры. На следующий день пришел отец ребенка и долго со мной говорил об этом случае.

Китайцы хорошо относятся к людям со славянской внешностью. Однажды аптекарь не хотел мне продавать лекарства от головной боли, пока я с ним не сфотографируюсь. Мне не нравилась китайская медицина. Мало аптек и некачественное лечение. Для них лекарство от всех болезней - теплая вода. Самой большой проблемой Китая является смог. Из-за него трудно дышать.