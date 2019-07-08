Сергей Николаенко умер после восьми операции

С 57-летним Сергеем НИКОЛАЕНКО попрощались в городе Бахмут Донецкой области. С 2012 года мужчина боролся с раком кишечника.

- Ежегодно удаляли опухоли. Держали под контролем. Но после восьми операций организм Сергея истощился, и ему стало хуже. Умирал дома, - рассказывает жена 57-летняя Ольга Николаенко.

Сергей Федорович имел в Бахмуте магазин строительных материалов. Там организовал пункт сбора помощи для украинских военных. Основал волонтерскую группу "Бахмут Украинский" и общественную организацию "Моя Единственная", которые помогают армии и переселенцам из Донбасса.

В сентябре 2015 года на месте бывшего магазина Николаенко с женой открыл культурное пространство "Мастерская". Там проводят выставки и презентации, встречи с художниками, мастер-классы, устраивают кинопоказы и развлечения для детей.

- После операций Сергей отлеживался дома. Затем возвращался к общественной работе. Ему нравилось общаться с молодежью. Это его поддерживало, было второй жизнью, - добавляет Ольга Николаенко. - После того как армии начали помогать много волонтеров и ситуация стабилизировалась, мы с Сергеем решили открыть "Мастерскую". Поняли, что следующий шаг - это воспитание активной молодежи, которая интересовалась бы культурным развитием страны.

У Сергея Николаенко остались дочь, сын и трое внуков.