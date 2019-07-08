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вторник, 09 июля 2019 06:26

Семья покинула необитаемый остров

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— Когда получили эту вакансию, прыгали от счастья. Мечтали, как сами три года будем жить на необитаемом острове. Но все произошло не так, как планировали. В первый рабочий день вынуждены были вернуться домой, — говорит 45-летняя Софи Шарер из Великобритании. В мае вместе с мужем Недом, 44 года, получили работу смотрителей острова Бардси в Ирландском море. Отправились туда с сыном 10-летним Сэмом и дочерью Ровен, 12 лет. На следующий день женщина с детьми отправилась домой.

За вакансию соревновались почти 600 человек со всего мира. Шареры обошли 50 финалистов.

- Мы прилетели в Уэльс, а оттуда на катере поплыли на остров, - продолжает Софи Шарер. — Он остановился в нескольких метрах от берега, подплыть ближе не мог, потому что там — крутые скалы. Когда взбирались по ним, наш сын поскользнулся и упал. Получил открытый перелом левой ноги. Назад вернуться не могли, потому что начался шторм. Мобильная связь не ловила. Чудом по рации связались с береговой охраной. Они выслали за нами вертолет. Через час сын уже был в больнице. Медики говорили: "Если бы мы вовремя не оказали помощь, могло бы начаться заражение крови. Тогда ногу пришлось бы ампутировать". Перепугалась не на шутку. Поняла, что на остров не вернусь. Ради хорошего заработка рисковать здоровьем детей не собираюсь.

Нед Шарер остался на Бардсе. Домой приехал через месяц.

— Там слишком много работы для одного человека. Надо следить за заповедником, ухаживать за фермой и птичьей обсерваторией, — говорит он. — Через несколько дней я начал скучать за семьей. Понял, что жить на острове без них не хочу.

Бардси имеет площадь почти 2 кв. км. В 1986 году его объявили национальным заповедником. Гнездятся буревестники и альпийские галки, приплывают морские свиньи и тюлени. По легенде, здесь похоронены 20 тыс. святых, живших на Британских островах. Ежегодно его посещают 2 тыс. туристов.

— Остров прекрасен. Туда хорошо поехать на несколько дней. Но жить в изоляции три года — страшно, — говорит Софи Шарер. — Оттуда у нас остался замечательный сувенир — шрам в форме острова на ноге Сэма.

Руководители заповедника ищут новых надзирателей. Кандидаты должны иметь хорошую физическую форму, чувствовать себя комфортно в изоляции и быть готовыми к отсутствию сотовой связи. Обещают зарплату в 16,5 тыс. фунтов стерлингов — более 500 тыс. грн — в месяц. Предоставляют жилье и будут оплачивать коммунальные платежи.

Автор: Марта ГАЛКА
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Дата
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