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вторник, 09 июля 2019 05:25

"Сдала внука в дом ребенка, дочь-в психбольницу и уехала домой"

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— Во времена Советского Союза таких, как я, хоронили: сиди в доме и не высовывайся. На улице люди либо не реагируют на меня, либо относятся агрессивно. Хочу сломать этот стереотип, — говорит 24-летний Анатолий ТЫМЧУК. Родился с тяжелой формой ДЦП. Имеет статус сироты. Почти год добивается жилья, что предусмотрено законом.

С Анатолием Тымчуком встречаемся возле столичного Дворца спорта. Он живет на территории национального парка "Межигорье" близ Киева. Туда его временно поселили волонтеры. Одной рукой мужчина опирается на серый костыль. Из-за невысокого роста ему приходится подтянуться, чтобы сесть на пластиковый стул возле магазина.

— В город выбираюсь только если есть неотложные дела, — рассказывает Тымчук. — Общественным транспортом почти не пользуюсь. В метро ездил четыре года. Когда упал на эскалаторе, попросил людей помочь подняться. Никто не отреагировал. После того в подземку не спускаюсь.

Тымчук родился в селе Смолдырев Барановского района на Житомирщине. Оттуда его отправили в Дом ребенка в Новоград-Волынском.

— В 19 лет мать Толи заболела шизофренией. Стала агрессивная, не контролировала себя, - говорит бабушка 78-летняя Анна Степановна. - Через три года дочь начала сильно плакать. Рассказала, что беременна. Попросила не убивать ребенка. Когда родила, мне показали мальчика. Ножки были неподвижные и покрученные. Его сдала в Дом ребенка, а дочку — в психушку, потому что ее состояние резко ухудшилось. Приехала домой и села плакать.

После родов мать Анатолия лишили родительских прав. В Доме ребенка он прожил восемь лет.

- Врачи объяснили, что мои патологии - следствие сильных антибиотиков, которые принимала мама во время беременности. Однако другого выхода у нее не было. Ходить не мог. Рост остановился на 124 сантиметрах. Мог бы быть выше, если бы до 9 месяцев ввели специальный препарат. Но такого в Доме ребенка не было, — продолжает Тымчук. — Потом меня отправили в школу-интернат в селе Потиевка на Житомирщине. Там учили самостоятельно ухаживать за собой — одеваться, мыться, убирать. Говорили: "Тебе никто не поможет, кроме самого себя".

В первом классе сделали операцию на ногах. Смог сам передвигаться на ходунках. Потом дали костыли. Один я оставил и до сих пор им пользуюсь. Он у меня за третью руку и ногу. Опираюсь на него, потому что сам могу пройти лишь несколько шагов, потом становится тяжело. Достаю им выключатели света, расположенные высоко, откручиваю краны. Им также мою голову, потому что руками не дотягиваюсь до макушки.

В 18 лет Анатолия из школы направили в дом престарелых.

— Там была невыносимая атмосфера. Постоянный неприятный запах. Со мной в комнате жил мужчина, который ходил в туалет под себя. Персонал хорошо ко мне относился. Однако давили морально правила — нельзя было выходить за территорию. Отношения там не построишь.

После неоднократных обращений к руководству интерната мужчине дали возможность продолжить обучение. Он поступил в Житомирское высшее профессиональное училище-интернат для людей с инвалидностью.

— Из училища в прошлом году выпустился, — говорит Анатолий Тымчук. — Имею специальность оператора компьютерного набора и секретаря руководителя. Хотел развиваться дальше, поэтому окончил курсы СММ-менеджера, чтобы работать с социальными сетями.

Проблемы возникли, когда меня выписали из общежития. Собственный уголок я так и не получил, хотя по закону имею на это право. Чиновники в Житомире отсылали по месту рождения. Опеку надо мной бабушка оформить не может, потому что ухаживает за своей матерью. Я на нее за это не обижаюсь. Она часто меня навещала в интернате, потом в училище. Дважды привозила маму. Ее тоже люблю. Когда была в спокойном состоянии, она меня расспрашивала. Ходила в лес собирать ягоды, которые потом бабушка мне привозила.

Теперь у Анатолия Тимчука нет прописки. Без нее он не может получать социальную помощь.

— Осенью переехал в Киев. На работу взяли в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Вел в "Фейсбуке" страницу одного из их проектов. Зимой был на конференции, где выступал тогдашний президент Петр Порошенко. Обещал мне помочь, однако обо мне быстро забыли. Когда разместил об этом пост, с работы меня уволили.

В Киевской администрации только посмеялись на мое заявление относительно жилья. Поселиться в Межигорье помогли волонтеры. Но прописать здесь не могут. Поэтому даже на 2200 гривен, которые раньше получал за инвалидность, рассчитывать не могу. Одежду не покупаю. Кушать раз в день мне приносит неравнодушный человек. Теперь ищу работу и дальше буду оббивать пороги чиновников.

Чтобы помочь Анатолию Тымчуку, можно перечислить деньги на его карту: Приватбанк 4149 4991 0439 3762 (получатель — Тымчук Анатолий Иванович).

Автор: Виктория ТОПАЛА
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